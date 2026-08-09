CHP'den ilk 'fire' geldi... Kılıçdaroğlu 'tereddütsüz destek' dedi: İlhan Kesici 'hayır' oyu vereceğini açıkladı

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 'çerçeve yasa'ya ilişkin yaptığı paylaşımda, partisinin tavrını açıklamış ve "Bizim ülkümüz; zayıf ve parçalanmış bir Türkiye değil, birliğini koruyan, demokrasisi güçlü, ekonomisi sağlam, itibarlı ve büyük bir Türkiye’dir. Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici 'hayır' diyeceğini açıkladı.

Kesici yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"OYUMUN RENGİ: “HAYIR”

TBMM’de yarın (10/11 Ağustos 2026) görüşülecek ve oylanacak olan “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne “HAYIR oyu”vereceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim.

Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bedeller ödenerek kurulmuş bir “Ulus Devlet-Üniter Devlet” tir.

Bu coğrafyada devletler hiç kimsenin “lütfu, inayeti, merhameti, himmeti veya vesayeti” ile yaşayamaz.

Bu teklifin hem şimdi hem süreç içerisinde, Cumhuriyetimizin bu temel vasfını sakatlayabilecek unsurlar taşıdığına inanıyorum. Buna rıza gösteremem.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 81. maddesi uyarınca ettiğim milletvekili yeminine sadakatim tamdır.

Bu sebeple oyumun rengi açıktır: HAYIR."