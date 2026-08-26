CHP’den kesin ihracı istenen isimler arasındaydı... Selin Sayek Böke’den ‘Yeni Parti’ paylaşımı

Butlan CHP’sinde; aralarında seçilmiş parti yöneticileri ve eski milletvekillerinin de bulunduğu 49 isim, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.
Disiplin sürecine dahil edilen isimler arasında, son kurultayda Özgür Özel’in anahtar listesinden Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) seçilen Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Güldem Atabay, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Bahattin Bahadır Erdem, Yankı Bağcıoğlu ve Polat Şaroğlu da yer aldı.
BÖKE’DEN “YENİ PARTİ” MESAJI
İhraç talebiyle YDK’ye sevk edilen Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Mücadelemiz halkın kararlılıkla sürdürdüğü demokrasi, adalet ve haysiyet mücadelesidir.
Millet, iktidar için YENİ bir yol açtı.
Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz.”