CHP'den 'Meclis' hamlesi: YENİ Parti'nin kullandığı oda ve koridorları istediler

Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti'nin kurulmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) odaların dağılımının nasıl olacağı merak konusu.
Mutlak butlan yönetiminden, kurulması ile ana muhalefet konumunda olan YENİ Parti'nin kullandığı oda ve koridorlara ilişkin hamle geldi.
TBMM Başkanlığı'na konu hakkında başvuran CHP, YENİ Parti'nin Meclis'te kullandığı oda ve koridorları talep etti.
CHP'nin yaptığı başvuruda, "Milletvekili sayısındaki değişim Genel Kurul sıralarını ve hizmet ihtiyacının ölçüsünü etkiler; ancak siyasi partilere tahsisli mevcut grup mekanlarının yeni partiye kendiliğinden geçmesini sağlayan bir halefiyet kuralı oluşturmaz. Teamül niteliğindeki tarihsel uygulamalar, yeni grubun TBMM Başkanlığınca ayrıca yerleştirilmesidir. 'Sayıca büyüklük', hizmet kapasitesini belirleyebilir; mevcut tahsisin hukuki halefini belirlemez" denildi.
"KENDİLİĞİNDEN HALEFİYET HAKKI DOĞURMAZ"
"CHP'nin halen kullanımında bulunan grup katı, grup başkanvekili odaları, toplantı ve destek birimleri CHP'nin kurumsal devamlılığı kapsamında korunmalıdır" talebinde bulunulan başvuruda, şu ifadelere yer verildi:
- Mevzuat, çalışma mekânlarının düzenlenmesini TBMM idaresine verir; otomatik intikal veya 'çoğunluk hangi taraftaysa oda onundur' şeklinde bir kural yoktur.
- Genel Kurul oturma düzeni ile bina içindeki idari mekân tahsisi aynı işlem değildir. İlkinde siyasi ağırlık ve görünürlük, ikincisinde kamu hizmetinin sürekliliği, fiziki imkân ve idari karar öne çıkar.
- Belgelenmiş güçlü uygulamalarda yeni gruplar için yeni/ayrı yer bulunmuş, bölme-inşaat yapılmış, dağınık veya aşamalı çözüm uygulanmıştır.
- TBMM çatısı altında siyasi partilerin hizmetine ayrılmış mekanlar parti malvarlığı değildir; milletvekilleriyle birlikte 'göç eden' bir hak niteliği de taşımaz.
- CHP'ye özgülenmiş mevcut kullanımın korunması mülkiyet iddiası değil; devam eden kurumsal muhataplık, hizmet sürekliliği ve istikrarlı idari uygulama talebidir.
- Yeni grup oluşması, eski partinin oda ve koridorları üzerinde kendiliğinden halefiyet hakkı doğurmaz. Önceki uygulamalarda böyle bir otomatik devir mekanizması söz konusu değildir.
- Yeni grubun çalışma ihtiyacı TBMM Başkanlığınca ayrıca karşılanır. Saadet 2023'te yeni koridor belirlenmiş ve odalar boşaltılmış; ANAVATAN 2005'te eski FP odaları ile kurumsal görevlerde kullanılan odalar yeniden tahsis edilmiştir.
- 'Kaynak parti her durumda mevcut odalarını muhafaza eder' şeklinde yazılı ve mutlak bir kural yoktur. Ancak, yeni grubun, ayrıldığı partinin odalarını otomatik olarak isteme hakkı bulunduğunu gösteren hiçbir TBMM uygulaması da söz konusu değildir.