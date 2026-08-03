CHP'den 'Meclis' hamlesi: YENİ Parti'nin kullandığı oda ve koridorları istediler

Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti'nin kurulmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) odaların dağılımının nasıl olacağı merak konusu.

Mutlak butlan yönetiminden, kurulması ile ana muhalefet konumunda olan YENİ Parti'nin kullandığı oda ve koridorlara ilişkin hamle geldi.

TBMM Başkanlığı'na konu hakkında başvuran CHP, YENİ Parti'nin Meclis'te kullandığı oda ve koridorları talep etti.

CHP'nin yaptığı başvuruda, "Milletvekili sayısındaki değişim Genel Kurul sıralarını ve hizmet ihtiyacının ölçüsünü etkiler; ancak siyasi partilere tahsisli mevcut grup mekanlarının yeni partiye kendiliğinden geçmesini sağlayan bir halefiyet kuralı oluşturmaz. Teamül niteliğindeki tarihsel uygulamalar, yeni grubun TBMM Başkanlığınca ayrıca yerleştirilmesidir. 'Sayıca büyüklük', hizmet kapasitesini belirleyebilir; mevcut tahsisin hukuki halefini belirlemez" denildi.

"KENDİLİĞİNDEN HALEFİYET HAKKI DOĞURMAZ"

"CHP'nin halen kullanımında bulunan grup katı, grup başkanvekili odaları, toplantı ve destek birimleri CHP'nin kurumsal devamlılığı kapsamında korunmalıdır" talebinde bulunulan başvuruda, şu ifadelere yer verildi: