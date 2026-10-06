CHP Denizli İl Başkanı Ayhan Oran istifa etti

CHP Denizli İl Başkanı Av. Ayhan Oran, görevinden istifa etti.

Oran, CHP Genel Merkezi’ne gönderdiği 5 Ekim 2026 tarihli istifa dilekçesinde, kararının son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarından kaynaklandığını belirtti.

Doktorlarının değerlendirmeleri ve uyarıları doğrultusunda yoğun çalışma temposunu ve siyasi faaliyetlerin gerektirdiği süreci sürdürmesinin sağlık açısından uygun olmadığının kendisine bildirildiğini aktaran Oran, istifa kararını istemeyerek ve büyük üzüntü içinde aldığını ifade etti.

'PARTİMDEN VE MÜCADELEDEN AYRILMIYORUM'

Görevinden ayrılmasının CHP’ye, Cumhuriyet değerlerine ve partisinin mücadelesine bağlılığıyla ilgisinin bulunmadığını vurgulayan Oran, şunları kaydetti:

“Ben makamdan ayrılıyorum; fakat Cumhuriyet Halk Partisi’nden ve bu büyük mücadelenin kendisinden ayrılmıyorum.”

'GÖREVİ BÜYÜK BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRDÜM'

Görevi kendisine layık gören ve güven duyan CHP yöneticilerine teşekkür eden Oran, il başkanlığını yalnızca bir makam olarak değil, büyük bir sorumluluk ve onurlu bir emanet olarak gördüğünü belirtti.

Sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldığı için kendisine güvenen parti yöneticileri ve yol arkadaşlarından özür dileyen Oran, kararın kendisi açısından kolay olmadığını ifade etti.

'EN KÜÇÜK BİR PİŞMANLIK TAŞIMIYORUM'

Görev süresince CHP’nin Denizli’deki örgüt yapısını bir arada tutmaya, partinin değerleri doğrultusunda hareket etmeye ve örgütün çıkarlarını kişisel hesapların üzerinde tutmaya çalıştığını belirten Oran, şu ifadeyi kullandı:

“Bugün görevimden ayrılırken içimde en küçük bir pişmanlık taşımıyorum.”

Oran, açıklamasının sonunda kendisine duyulan güven ve verilen destek için parti yöneticilerine teşekkür ederek, görevinden ayrılmasına rağmen CHP ve örgütüyle bağının devam edeceğini bildirdi.