CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan kimdir? Ahmet Baran Yazgan kaç yaşında, nereli ve evli mi?

CHP’li milletvekili Ahmet Baran Yazgan, doğum günü kutlaması için Edirne’de bir evde bir araya geldiği kişilerle tartışmaya başladı. Yazgan’ın evdeki kadınlara tacizde bulunduğu iddiasıyla başladığı öne sürülen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

AHMET BARAN YAZGAN KİMDİR?

Siyasetçi, iş insanı ve iç mimar kimlikleriyle tanınan Ahmet Baran Yazgan, 1987 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Günümüz itibarıyla 39 yaşında olan Yazgan, çocukluk, gençlik ve eğitim yıllarının önemli bir bölümünü memleketi Edirne'de geçirdi. Orhan ve Elif Güler Yazgan çiftinin oğludur.

AHMET BARAN YAZGAN'IN EĞİTİMİ

Bulgaristan'da bulunan Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi'nde Bulgarca dil eğitimi aldı ve aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim gördü. 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nü başarıyla tamamladı.

AHMET BARAN YAZGAN NE İŞ YAPIYOR?

Üniversiteden mezun olduktan sonra ailesine ait şirketlerde ticari hayata atılan Yazgan, memleketinde hem sağlık hem de turizm sektörlerinde kritik görevler üstlendi. Özel Trakya Hastanesi ve Trakya City Hotel'in yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Aynı zamanda Edirne yerel basınının yayın organlarından Vatandaş Gazetesi'nin de imtiyaz sahibidir. Yazgan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) ve Türkiye Turizm Otel Yöneticileri Derneği üyeliklerini sürdürüyor.

AHMET BARAN YAZGAN'IN SİYASİ YAŞAMI

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden Edirne Belediye Meclisi Üyeliğine seçildi. Belediye Meclisinde Edirne Katı Atık Yönetimi Birliği Encümeni, Sağlıklı Kentler Birliği Temsilcisi ve Belediye Encümeni olarak görev yaptı. 2023 yılında 28. Dönem TBMM'ye CHP Edirne Milletvekili olarak girdi.

TÜLOV (Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi, ETTDER (Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Edirne Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Genel Sekreteri olarak görev aldı.

AHMET BARAN YAZGAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Güliz Yazgan ile evlidir. Çiftin oğulları Onur Yağmur Yazgan ve Kaya Yazgan isimli 2 çocukları var.