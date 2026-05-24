CHP Genel Başkanı Özgür Özel tebligatı yırttı, TBMM'ye yürüyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, parti binasından ayrılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına yürümeye başladı.

Partili kurmaylar ve halkla birlikte yürüyüşe geçen Özel, yürüyüşü sırasında şu sözleri kullandı:

"CHP, savaş meydanlarındaki çadırlarda kuruldu. CHP'yi iktidar yapmak için bize bina lazım değil, mücadele azmi lazım. Benim Türkiye'de 83 tane makam odam var, bir tanesini bıraktık, 82'sine doğru yürüyorum."

"BEN BU YOLDAN DÖNMEM"

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerinin devamında şöyle dedi:

"Bundan sonra kaybetmeye niyetimiz yok. 47 yıl sonra partiyi birinci parti yaparken binada oturmuyorduk. Biz meydanları doldurduk, zaferi öyle kazandık. Bundan sonra sokakta da sokakta meydanda Türkiye siyasi tarihinin en büyük yürüyüşünü, en büyük kampanyasını gerçekleştireceğiz. Bu mağdur ve mazlum milletin yüzünü nasıl güldüreceğimizi anlatacağız.

Ben bu yoldan dönmem, biz bu yoldan dönmeyiz. Hep birlikte başaracağız."