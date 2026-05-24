CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesinin ardından Mahmut Tanal gözyaşlarını tutamadI

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekipleri, Genel Merkez’e müdahalede bulundu.

Polisin, Genel Merkez binasına otopark girişindeki zincirleri, ardından da demir kapıyı kırarak girmesi, içeriye gaz atması ve partililere göz yaşartıcı gaz kapsülü sıkmasının ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, gözyaşlarına hakim olamadı.

''HANİ HALKIN UMUDUYDU? AKP’NİN UMUDU OLDU KEMAL BEY''

Tanal, yaşananlara tepki göstererek, “Hani Kemal Bey genel başkanımızdı? Hani halkın umuduydu? AKP’nin umudu oldu Kemal Bey, bu yetti mi sana, için rahatladı mı? Bunlar CHP’nin malları. AKP batığa düştüğü andan itibaren yine Kemal Bey kurtarıcısı oldu. 86 milyona yazık günah” dedi.