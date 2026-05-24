CHP heyeti İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüştü: Murat Emir'den son dakika açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Murat Emir ve Suat Özçağdaş'tan oluşan heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki "tahliye" krizi sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, polisle CHP'liler arasında bir gerginlik çıkmaması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den randevu aldıklarını ve görüşeceklerini açıklamıştı.

Görüşmede, CHP Genel Merkezi önünde konuşlandırılan polisin partililere yönelik müdahalelerinin gündeme getirileceği ve "Partililerimizin burnu kanamasın" talebinin gile getirileceği belirtildi.

CHP'lilerin öte yandan, yurttaşların girişine dahi izin verilmeyen Emniyet kısıtlamalarının esnetilmesi gerektiğini de belirteceği kaydedildi.

BAKAN ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftci ile Murat Emir ve Suat Özçağdaş'tan oluşan CHP heyetinin görüşmesi saat 13.50'de başladı.

Emir ve Özçağdaş, Bakan Çiftçi ile görüşme sonrası açıklama yaptı.

"SAYIN BAKAN'A 2 HUSUSU İLETTİK"

Emir'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Bakanı makamında ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Verimli bit görüşme oldu. İki hususu belirtti. Birinci, icra talebinin usule aykırı olarak Genel Merkezi'mize yapılmış olmasıdır. Önce usulü işlemler tamamladır, ihtiyaç duyulursa icra memuru gelebilir. Bizim avukatlarımızın dosyayı incelemelerine bile izin verilmedi.

Diğer bir konu ise, aynı zamanda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir başvurumuz olduğunu ilettik, Başsavcılığın şu anda sitesinde de Genel Başkan'ın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir."

"BAKANIMIZDAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN GENEL MERKEZİNE GÜÇ KULLANARAK GİRMEMESİNİ TALEP ETTİK"

"Mahkeme 38'inci kararı tedbiren yok sayarak esas kararın öne geçmiştir. Tedbir kararı olmaktan çıktığı için de yok hükmündedir. Milletimizin geldiği seviye asla bir siyasi parti genel merkezine polisle, copla, gazla girilmesine uygun değildir. Demokrasi için büyük bedeller ödedik. Bu karar bir an için doğru kabul edilip işleme konarsa Türkiye'de çok partili rejim mümkün olmayacaktır. Ateşle oynanmakta. Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığa el koyana kadar sayın İçişleri Bakanımızdan güvenlik güçlerinin genel merkezine güç kullanarak girmemesini talep ettik. Daha soğukkanlı ve itidalli olacağımız günlerden ve saatlerden geçiyoruz."

"GÖRÜŞMEYİ 12'DE YAPALIM DEDİK KENDİLERİ ISRARLA GECE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

"Bize bazı arkadaşlar İçişleri Bakanlığına neden gittiğimizi soruyor. İçişleri Bakanlığına önce giden biz değiliz, başkaları. Önceden giderek daha kesinleşmemiş mutlak butlan kararını uygulamaya kalktılar. İletişime açığız diyorlar ama iletişime kapalılar. İletişime biz açığız. Bugün görüşüp kurultay tarihini belirleyecektik. İletişime geçip kurultay tarihini belirleyecektik ama sabahın 7'sinde kol kola girip nereden buldularsa partili olmayan mafyatik tipleri alarak güç gösterisine gelmişler. Eğer kurultay tarihi için bir görüşleri varsa telefonumuz açık. İstedikleri yerde görüşürüz.

Biz, bugün için dün akşam gece 11 civarında bugün toplanmak üzere karar aldık. Arkadaşlarımız arayıp erken yapmamızı istediler. 12'de yapalım dedik kendileri ısrarla gece görüşmek istedi."

