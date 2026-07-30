CHP Hisarcık ilçe teşkilatı YENİ Parti'ye geçti

YENİ Parti'nin kurulması sonrası Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden CHP'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde CHP İlçe Başkanı Recep Önlü ve ilçe teşkilatı CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

Önlü, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mutlak butlan kararı ile CHP'nin iktidar yolunun kesilmesiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma şansı vermeyenler bizim istifamıza neden olmuşlardır. Bu istifa yönetimsel bir istifa değildir. Halkın tabandan gelen istifadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek, YENİ Parti'ye katılıyoruz. Bu parti için köy köy dolaştık, köy köy oy toplamaya çalıştık, bu kırsalda, bu zor şartlarda mücadele ettik.

''HANGİ DÜĞÜNÜMÜZE TEŞRİF ETTİNİZ?''

Burada tek cümlem, tek sözüm Ali Fazıl Kasap'adır, 'Özgür Özel, ne zaman çalışmış, ne zaman köy köy gezmiş, ne zaman kent kent gezmiş? Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu dönemde' diye bir söylemle ortaya çıktı. Ali Fazıl Kasap'a soruyorum: Siz, 2023 yılından bu yana, seçildiğiniz günden bu yana Hisarcık ilçesini kaç kez ziyaret ettiniz? Sorarım size Ali Fazıl Kasap. Hangi düğünümüze teşrif ettiniz? Hangi cenazemize katıldınız? Doktor olduğunuz halde, milletvekili olduğunuz halde hangi sağlık sorunlarıyla ilgilendiniz? Siz şimdi bizlerden mi arınmak istiyorsunuz, sorarım.

Genel Başkanımız Özgür Özel'in yürüyüşünün arkasındayız. Fakat sizler, tarihin çöplüğünde, siyaset çöplüğünde yok olup gideceksiniz. YENİ Parti iktidar yürüyüşündedir. YENİ Parti çiftçinin, işçinin, emeklinin, esnafın yanındadır. Yepyeni, üreten bir Türkiye'de YENİ Parti iktidarına hazır olun. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyoruz. Burası YENİ Parti, burada demokratik kurallar çerçevesinde siyaset yapacağız. Türkiye'de iktidar yolunu açacağız. Türkiye'de iktidar olacağız."