CHP, İstanbul'da 3 bölgede sokağa iniyor: Özgür Çelik'ten 'saat'li çağrı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından alana yerleştirilen çevik kuvvet ekipleri, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve beraberindeki heyetin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmesinin hemen ardından, Genel Merkez'e müdahale etti.

GENEL MERKEZ'E POLİS SALDIRISI

CHP Genel Merkezi'nin otopark girişindeki zincirleri kıran çevik kuvvet ekipleri, ardından kilitli olan demir kapıyı kırdı.

İçeri giren polis, Parti Genel Merkezi içiresine de gaz sıkarak partililere müdahalede bulundu. İçerde bulunan partililer biber gazından etkilendi.

Partililere, göz yaşartıcı gaz kapsülü de sıkıldı. Parti Genel Merkezi'nin içi gaz nedeniyle dumanla kaplandı. Polis, basın mensuplarını dışarı çıkarıyor. Binanın elektrikleri de kesildi.

ÖZGÜR ÖZEL "BİR SALDIRI ALTINDAYIZ" DEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Genel Merkezine polis baskını gerçekleştirilirken sosyal medya hesabından bir video mesajı paylaştı.

Yurttaşlara seslenen Özel, "Bir saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz AK Parti’yi yenmek" dedi.

Özel, "Şimdi o hukuksuz kararı aldıkları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Kapılar kapandı direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Bu binayı tahrip etmek, ele geçirmek istiyorlar, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP İSTANBUL'DA SOKAĞA İNİYOR: ÖZGÜR ÇELİK'TEN ÇAĞRI

Ankara'daki büyük hareketlilik sürerken, CHP İstanbul'dan bir hamle geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, parti örgütlerinin İstanbul'da 3 bölgede meydanlarda olacağını açıkladı.

BU AKŞAM İÇİN 'SAAT'Lİ ÇAĞRI

X hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "CHP HALKTIR, HALKIN DEDİĞİ OLUR. İstanbul üç bölgede meydanlarda! Halkın iradesine, demokrasiye ve geleceğimize sahip çıkmak için meydanlardayız. Tüm halkımız davetlidir" dedi.

Çelik'in paylaşımında yer alan buluşma noktaları ve saati şu şekilde:

1. Bölge: Boğa Heykeli / Kadıköy

2. Bölge: Şişhane Metrosu / Beyoğlu

3. Bölge: CHP İlçe Başkanlığı / Bahçelievler

24 Mayıs 2026, Pazar

19.00