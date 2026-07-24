CHP İstanbul Gençlik Kolları’ndan istifa hamlesi: YENİ Parti'ye geçtiler

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları örgütleri YENİ Parti'ye geçeceğini açıkladı.

Ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kamuoyuna,

İçinde büyüdüğümüz, bayrağıyla yıllarca meydanları doldurduğumuz partimiz; muhalefet gömleğini kabul etmeyen kadrolarla iktidara yürüdüğü için saray kuklalarının istilasına uğramıştır.

Gücünü saray yargısından alan butlancı suç şebekesi, parti içi mücadele ve demokrasi yollarını bu güçle kapamış; küçük zaferlerin partisi olmayı bir kez daha seçmiştir. Halkın iradesini tanımayanlar, örgütün iradesini tanımayanlarla ittifak halindedir.

Bu haliyle asırlık partimizin Cumhuriyet’le, halkla ve 6 okla kalan tek bağı ismi ve logosudur.

Halbuki bizlere kurucu parti unvanını veren şey isimler, logolar, binalar değil; değerlerdir.

Kurucu değerleri savunmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan Cumhuriyet’i, milleti ve 6 ok ilkelerini iktidara taşımak üzere Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve değişime inanan milyonlarla birlikte yeni bir yola çıkıyoruz.

Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde; YENİ bir yoldan, aynı iktidar hedefine yürümek üzere:

İSTANBUL GENÇLİK KOLLARI İL BAŞKANIMIZ ERDEM KARA, 28 İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE 39 İLÇE BAŞKANI OLARAK FAALİYETLERİMİZE YENİ PARTİ’DE DEVAM ETMEK ÜZERE İSTİFA EDİYORUZ.”