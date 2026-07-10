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CHP İstanbul İl Kongresi davasında bir erteleme daha: Gürsel Tekin ve heyeti 'kayyımlığa' devam edecek