CHP İstanbul İl Kongresi davasında bir erteleme daha: Gürsel Tekin ve heyeti 'kayyımlığa' devam edecek

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen Özgür Çelik ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talebi ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline yönelik açılan davada bugün yeni duruşma görüldü.
KAYYIMLIK DEVAM EDECEK
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi, tedbir kararının devamına karar verdi. Gürsel Tekin ve heyeti "kayyımlığa" devam edecek.
DURUŞMA ERTELENDİ
Bir sonraki duruşma ise 16 Ekim’de görülecek.
NE OLMUŞTU?
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.
39. Olağan İstanbul Kongresi ile yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik de kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Dilekçede delegelerin iradesinin yok sayıldığı, siyasi faaliyette bulunma hakkının engellendiği savunulmuştu.
HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?
CHP'nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmaların geçmişi 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor.
CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.
Mahkeme il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermiş, il başkanlığı görevine kayyım olarak Gürsel Tekin'i atamıştı.