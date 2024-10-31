CHP kampta siyasi davaları konuşacak

Yayınlanma: 31.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Antalya’da milletvekilleriyle üç günlük bir kampa girecek. Kampın ilk gününde yerel seçim sonrası yaşanan siyasi gelişmeler değerlendirilecek. Hafta sonu ise dış politika, Ortadoğu’daki gelişmeler gibi konularda sunumlar yapılacak. Ayrıca kampta partililer aleyhine açılan davalara ilişkin de bir sunum olacak. Bu süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak istenen dava ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması olayıyla ilgili milletvekillerinin değerlendirmeleri alınacak.

Parti kurmayları, “Son dönemde Bahçeli’nin yaptığı çağrıdan dış politikada İsrail’in yaptıklarına kadar geniş bir çerçevede konuları değerlendireceğiz. Siyasi sebeplerle belediye başkanlarımıza açılan davaları konuşacağız” dedi. Kurmaylar ayrıca “Vekillerimizden normalleşme sürecini eleştirenler oluyordu. Bunlarla ilgili de yaptığımız anketlerin sonuçlarını paylaşacağız. Partinin son anketlerini de aktaracağız” bilgisini paylaştı.

Öte yandan partide yönetimi eleştiren isimler de normalleşme süreciyle ilgili konuları gündeme getirebileceğini söyledi. Bahçeli’nin çağrısına dikkat çeken bazı vekiller, “Özgür Bey, Bahçeli’nin çağrısı sonrası ilk açıklamasında ‘El yükseltiyorum, ben de Kürtlere devlet vaat ediyorum’ dedi. Kastettiği elbette eşit yurttaşlıktı. Açıklamalar daha titiz yapılmalı. Erdoğan ve Bahçeli’nin gündemine takılmamalı” değerlendirmesini yaptı.