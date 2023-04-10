CHP Karabük Milletvekili adayı Cevdet Akay Ünver kimdir? Cevdet Akay kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 15:07

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 15:07

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Karabük milletvekili adaylarından biri de Cevdet Akay oldu. Cevdet Akay'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

CEVDET AKAY KİMDİR?

Cevdet Akay, 1966 yılında Karabük'ün Yenice ilçesinde doğdu. İlk ve Orta Öğretimini Yenice'de tamaladı. Liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde parasız yatılı olarak okudu. Üniversiteyi Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde birincilikle bitirdi. Yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bilim dalında yüksek lisans yaptı.

Akay, iş hayatına Mali Tahlil Uzman Yardımcısı olarak Ankara’da Şekerbank Genel Müdürlüğü’nde başladı. 1992’ de Gonca Elmas ile evlendi ve 1993 yılında Öykü adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. Şekerbank’da müfettişliğe kadar yükseldi. Sümerbank, Toprakbank ve Tekstilbank gibi bankaların genel müdürlüklerinde ve muhtelif finans kurumlarında şube müdürlüğü krediler grup müdürlüğü, pazarlama müdürlüğü, bölge müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Akay, halen akaryakıt, demir-çelik, inşaat ve yapım alanlarında faaliyet gösteren Beyazyaka Grubp’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmaktadır. Sivil toplum örgütlerinde aktif görevler üstlenmiş olup, Karabük Yenice Kültür ve Dayanışma Derneği’ne ve Karabük Dernekler Federasyonu’na (KARDERFED) eş zamanlı başkanlık yapmaktadır. Yine eş zamanlı olarak Karadeniz Sivil Toplum Örgütleri Konfederasyonu’nda (KASTOB) ve Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu’nda (TSTK) sırasıyla Genel Sekreter ve Genel Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.Ayrıca merkezi İstanbul’da bulunan TÜMBİAD (Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Derneği) ve TÜMBİFED ( Tüm Bürokratlar ve İş Adamları Federasyonu)’ in Genel Başkanlığını yapmaktadır.Bütün Bunlardan başka halen İstanbul merkezli bünyesinde yaklaşık 51 ilin dernek , birlik ve federasyonlarını bulunduran MADEFE (Marmara Dernekler Federasyonu)’nin Genel Başkanlık görevini yürütmektedir.



