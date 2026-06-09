CHP kulislerinde yanıtı en çok aranan soru: 80 yaşında partiye nasıl dinamizm katacak?

Mahkemenin "butlan" (hükümsüzlük) kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran’da gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısında kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı.

Ancak olağan kurultay takviminin işletilecek olması, parti içi muhalefetin ve yurttaşların tepkisini çekiyor.

İKİ YILLIK TAKVİM VE ERKEN SEÇİM OLASILIĞI

Partililer ve yurttaşlar, mahkeme kararıyla delege oldukları kesinleşen isimlerle veya iki milyon CHP üyesinin katılımıyla en geç 26 Temmuz’a kadar olağanüstü kurultaya gidilmesini talep ediyor. Kılıçdaroğlu ve yönetimi ise bu çağrıları reddederek, mahalle delegesi seçimlerinden başlayacak ve yaklaşık iki yıl sürebilecek olağan süreci işletmeyi planlıyor.

Kulislerde, söz konusu uzun sürecin iktidarın olası bir baskın veya erken seçim kararı alması durumunda kurultay takvimini boşa düşüreceği değerlendiriliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun, milletvekili adaylıkları başta olmak üzere kritik kararlarda tek yetkili merci olacağı belirtiliyor.

ÖRGÜTSEL DESTEK VE "DİNAMİZM" TARTIŞMASI

CHP kulislerinde yanıtı en çok aranan soru ise sürecin nasıl yönetileceği. Bugüne dek 13 seçim kaybeden 78 yaşındaki Kılıçdaroğlu’nun, iki yıl sürmesi öngörülen takvimi bir oyalama taktiği olarak kullanacağı ve toplumdaki tepkiyi bu yolla sönümlendirmeyi amaçladığı öne sürülüyor. Kurultay sürecinin tamamlanması beklenen tarihte 80 yaşına girecek olan Kılıçdaroğlu’nun partiye nasıl bir dinamizm katacağı parti içinde tartışma konusu oldu.

Yine 81 il başkanı ve onlarca ilçe başkanının yanında CHP’li belediye başkanlarının da çok büyük kısmının Özel’e destek açıkladığı düşünüldüğünde Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alan örgüt yöneticilerinin sayısının bu süreçte oldukça düşük kaldığı gözlemlendi.

İDDİALARI REDDETTİLER

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar ise iddiaların aksine sürecin başarıyla yönetilebileceğini savunuyor. Mevcut yönetim kadrosu, parti içi ve toplumsal desteğin zaman ilerledikçe artacağına inanıyor. Türkiye’nin kurucu partisi CHP’nin içinden geçtiği bu tarihsel süreçte, önümüzdeki günlerin nasıl gelişmelere sahne olacağı merakla bekleniyor.