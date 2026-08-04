CHP’li belediye başkanından Bakan Kurum’a ziyaret: AKP İl Başkanı da eşlik etti

CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti.

Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmede Gölbaşı’nda hayata geçirilmesi planlanan projelerin ele alındığını belirterek, ilçeye gösterdiği ilgi ve projelere verdiği destek dolayısıyla Bakan Kurum’a teşekkür etti.

Odabaşı ziyaretine ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Murat Kurum’u; AK Parti Ankara İl Başkanı Sn. Hakan Han Özcan ve Gölbaşı İlçe Başkanı Sn. Selim Akceylan ile birlikte ziyaret ettik.

İlçemize gösterdikleri yakın ilgi ve hayata geçireceğimiz projelere verdikleri değerli destekler için Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum."