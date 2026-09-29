CHP'li belediye meclisi üyesi Çin’de alıkonuldu: ‘Münferit olay’ açıklaması geldi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde CHP’li Belediye Meclis Üyesi, emekli albay Ruhtan Başkaya’nın katıldığı eğitim programı için gittiği Çin’de yaklaşık iki aydır alıkonulduğu iddia edildi.

Fethiye Belediyesi, Başkaya hakkında Çin makamlarınca inceleme ve soruşturma yürütüldüğünü, sürecin Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği ile istişare halinde takip edildiğini açıkladı.

Başkaya, Çin’deki bir üniversitenin düzenlediği eğitim programına katılmak üzere ülkeye gitti. Başkaya, 3 Temmuz’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli ülkelerden yaklaşık 40 kişinin yer aldığı “BRI Countries Governance Capacity Building Seminar” adlı programa katıldığını duyurdu ve diğer katılımcılarla çekilen fotoğrafları paylaştı.

BELEDİYE: ŞAHSİ VE MÜNFERİT BİR OLAY

İddiaların ardından yazılı açıklama yapan Fethiye Belediyesi, programın Çin’deki bir üniversite tarafından düzenlendiğini bildirdi. Ulaşım, konaklama, eğitim ve diğer giderlerin Çin tarafından karşılandığını belirten belediye, ziyaretin belediyeye ya da herhangi bir kamu kurumuna mali yük getirmediğini ifade etti.

Açıklamada, yaşandığı belirtilen olayın “şahsi ve münferit” nitelikte olduğu savunularak, sürecin belediyenin kurumsal yapısı veya programa katılan diğer kişilerle ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

“İSNAT VE İDDİALAR HENÜZ YARGI AŞAMASINDA DEĞİL”

Belediye açıklamasında Başkaya’nın neden alıkonulduğuna ilişkin bilgi verilmezken, Çin makamlarının “hassas bir inceleme ve soruşturma süreci” yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, “Anılan kişi hakkındaki isnat ve iddialar henüz yargı aşamasında değildir. Dolayısıyla kesinleşmiş herhangi bir hukuki hüküm de bulunmamaktadır” denildi.

Sürecin Çin’in güvenlik ve yargı makamları ile Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği arasındaki temaslarla yürütüldüğü belirtilen açıklamada, olayın Fethiye ile Çin arasındaki ilişkilere zarar vermeyeceğinin düşünüldüğü ifade edildi.