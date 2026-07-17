CHP'li Bülbül'den 12. Yargı Paketi eleştirisi: 'İkili hukuk sistemi var'

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak adlandırılan "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

"İKİLİ HUKUK SİSTEMİ VAR"

Kanun teklifinin ikinci bölümü üzerinde CHP Grubu adına konuşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, iktidarın yargıyı muhalefet üzerinde baskı aracı olarak kullandığını savundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünün engellenmeye çalışıldığını öne süren Bülbül, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşüne, seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğine engel olmaya çalışıyorsunuz. İkili bir hukuk sistemi var" dedi.

AKP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda aynı uygulamaların yapılmadığını iddia eden Bülbül, "Hangi AKP'li belediye başkanını saat 04.30'da şafak operasyonuyla aldınız? Hangi AKP'li belediyeye avukatsız arama yaptınız, bilgisayarlara el koydunuz? Hangi AKP'li belediyeye dijital materyallerin kopyalarını vermediniz?" diye sordu. Barolara yönelik soruşturmaları ve İstanbul Barosu yöneticilerinin yargılanmasını da eleştiren Bülbül, iktidarın savunma hakkını engellediğini savunarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na avukatlarıyla birlikte yalnızca altı saat savunma hakkı tanındığını söyledi. Bülbül, "Bizdenseniz dışarıdasınız, bizden değilseniz içeridesiniz" ifadelerini kullandı