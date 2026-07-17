CHP'li Bülent Tezcan'dan 'Ece Güner' ve 'Emre Kartaloğlu' açıklaması: 'Şimdi anlaşıldı mı bu muamelelerin nedeni?'

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de bulunduğu 14 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Dernekle ilgili soruşturma kapsamında bugün yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında da CHP Parti Meclisi üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ticaret Politikaları Başkanı Emre Kartaloğlu da yer aldı.

CHP'li isimleri de hedef alan soruşturmayla ilgili olarak CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'dan bir açıklama geldi.

"ÇÜNKÜ İBB BAŞKAN DANIŞMANI"

Tezcan, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Av. Ece Güner, Haluk Levent soruşturmasında mağdur. Borç para vermiş. Bir yılda zorla ve eksik biçimde geri alabilmiş. Tutuklandı.

Benzer durumda (hatta daha fazla para hareketi) olan üç kişi serbest, Ece Güner tutuklandı.

Neden? Çünkü İBB Başkan Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinasyon Kurulu üyesi."

"İÇİŞLERİ GÖREVLİLERİNE GÖZALTI YOK"

Tezcan, Emre Kartaloğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin de şöyle dedi:

"Emre Kartaloğlu aynı soruşturma nedeniyle gözaltında. 'Ahbap’ın hesaplarında sorun yok' diye rapor verdiği iddiasıyla. Peki Ahbap’ı denetleyen İçişleri Bakanlığı görevlilerine dönük gözaltı işlemi ya da inceleme var mı? Yok.

Tersine Süleyman Soylu’nun adını ifadeye yazmamak için ifade işlemini kesmek var.

Emre Kartaloğlu CHP Parti Meclisi üyesi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ticaret Politikaları Başkanı.

Şimdi anlaşıldı mı bu muamelelerin nedeni?

İkili hukuk, düşman hukuku uygulamaları ile adaletin ayaklar altına alındığı, ülkenin nefessiz bırakıldığı bu günler de mutlaka geçecek. Bu kötülüğü el birliği ile yeneceğiz."