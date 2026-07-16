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CHP'li Burhanettin Bulut: 'Saray dakikada 32 bin 562 TL harcadı'

CHP'li Burhanettin Bulut: 'Saray dakikada 32 bin 562 TL harcadı'

16.07.2026 13:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'li Burhanettin Bulut: 'Saray dakikada 32 bin 562 TL harcadı'

CHP'li Burhanettin Bulut, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yine itibardan tasarruf etmedi. Millet açmış, ay sonunu getiremiyormuş, faturalarını ödeyemiyormuş, ne gam. Yılın ilk altı ayında harcanan toplam para 8 milyar 486 bin 566 bin TL. 302 bin 276 asgari ücretlinin veya 424 bin 328 emeklinin maaşını 6 ayda harcadılar. Saray dakikada 32 bin 562 TL, saatte yaklaşık 1 milyon 953 bin TL, günde yaklaşık 46 milyon 887 bin TL harcadı" dedi.
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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki harcamaları hesapladı. 

DAKİKADA 32 BİN LİRA

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yine itibardan tasarruf etmedi. Millet açmış, ay sonunu getiremiyormuş, faturalarını ödeyemiyormuş; ne gam. Yılın ilk altı ayında harcanan toplam para: 8 milyar 486 bin 566 bin TL. 302 bin 276 asgari ücretlinin veya 424 bin 328 emeklinin maaşını 6 ayda harcadılar. Saray: Dakikada 32 bin 562 TL, saatte yaklaşık 1 milyon 953 bin TL, günde yaklaşık 46 milyon 887 bin TL harcadı.

AYLARA GÖRE HARCAMALAR

Saray’ın harcamaları: Ocak: 1 milyar 850 milyon 432 bin TL, Şubat: 1 milyar 528 milyon 730 bin TL, Mart: 778 milyon 655 bin TL, Nisan: 1 milyar 734 milyon 487 bin TL, Mayıs: 1 milyar 746 milyon 290 bin TL, Haziran: 847 milyon 972 bin TL."

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