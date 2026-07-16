CHP'li Burhanettin Bulut: 'Saray dakikada 32 bin 562 TL harcadı'

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki harcamaları hesapladı.

DAKİKADA 32 BİN LİRA

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yine itibardan tasarruf etmedi. Millet açmış, ay sonunu getiremiyormuş, faturalarını ödeyemiyormuş; ne gam. Yılın ilk altı ayında harcanan toplam para: 8 milyar 486 bin 566 bin TL. 302 bin 276 asgari ücretlinin veya 424 bin 328 emeklinin maaşını 6 ayda harcadılar. Saray: Dakikada 32 bin 562 TL, saatte yaklaşık 1 milyon 953 bin TL, günde yaklaşık 46 milyon 887 bin TL harcadı.

AYLARA GÖRE HARCAMALAR

Saray’ın harcamaları: Ocak: 1 milyar 850 milyon 432 bin TL, Şubat: 1 milyar 528 milyon 730 bin TL, Mart: 778 milyon 655 bin TL, Nisan: 1 milyar 734 milyon 487 bin TL, Mayıs: 1 milyar 746 milyon 290 bin TL, Haziran: 847 milyon 972 bin TL."