CHP’li Çakırözer'den NATO tutukluları için çağrı: 'Bu yapılan vicdansızlıktır, zulümdür!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde ‘potansiyel protestocu’ oldukları gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan aralarında akademisyen, gazeteci ve sivil toplum gönüllülerinin de bulunduğu yüzden fazla kişinin zirve bitmesine rağmen tutukluluk halinin devam etmesine tepki gösterdi.

3 Haziran’da Nallıhan Kuş Cenneti gezisine katılan 4’ü erkek, 6’sı kadın 10 TEMA gönüllüsü 25 Haziran’dan bu yana Sincan Cezaevi’nde tutuklu. Akademisyen Emel Memiş Parmaksız, gazeteci Yıldız Tar, Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar ile yüzlerce yurttaş zirve bitmesine rağmen cezaevinde tutuluyor.

“NATO TUTUKLULARINI DERHAL SERBEST BIRAKIN!”

Zirve gerekçesiyle tutuklanan yüzden fazla yurttaşın hala cezaevinde tutuluyor olmasına tepki gösteren CHP’li Çakırözer, NATO tutuklularının bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Zirve öncesinde tutukluları Sincan Cezaevi’nde ziyaret de eden Çakırözer şu çağrıyı yaptı:

“Mülkiye'nin, akademinin yüz akı Emel hoca ile tek dertleri bu ülkenin toprağını, ağacını korumak olan 10 TEMA gönüllüsünün de aralarında olduğu yüzden fazla insan, NATO zirvesi bitmesine rağmen hala zindanda tutuluyor. Bu insanları zirveyi protesto edebilir diye tutuklamak büyük hukuksuzluktu. Şimdi zirve bitmesine rağmen ailelerinden, sevdiklerinden ayrı hala zindanda tutuluyor olmaları bu hukuksuzluğu daha da büyütüyor.

Tema gönüllülerinin yaş ortalaması 60-65 yaş üstü. Bu insanlar günde 6-7 ilaç alıyor. Kronik tansiyon, kalp, şeker rahatsızlıkları var. Tedavi görmesi gerekenler var. Bazıları yerde yatıyor, bazıları tek kişilik yatakta iki kişi kalıyor. Bu yapılan vicdansızlıktır, zulümdür! TEMA gönüllülerine, hocalara, avukatlara, gazetecilere yaşatılan bu hukuksuzluk bitmeli, NATO zirvesi bahanesiyle zindanda tutulan yurttaşlar derhal serbest bırakılmalı.”