CHP'li Emir'den iktidara Çankaya tepkisi: 'Bu kirli tezgahı planlayan Saray iktidarıdır'

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanıp, görevden uzaklaştırmasının ardından yurttaşlar bugün yine Çankaya Belediyesi binası önündeki dayanışma buluşmasında toplandı.

CHP Gençlik Kolları'nın organize ettiği buluşma programında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Seçilmiş CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık, Seçilmiş CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir, CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt, CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Türkmen ve CHP Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Rohat Berk Görgülü katıldı.

''YOL YÜRÜNECEKSE ÖZEL VE GÜNER İLE YÜRÜNÜR''

İlk konuşmayı CHP Çankaya Gençlik Kolları Başkanı Görgülü yaptı. Görgülü, "İktidarın bitmek bilmeyen siyasi baskıları Türkiye ve Ankara'nın kalbi Çankaya'ya da sıçramıştır. Hüseyin başkanımızın bizden istediği güçlü durmamız ve genel başkanımız Özgür Özel ile iktidar mücadelemize devam etmektir. CHP'nin seçilmiş gençlik örgütü buradadır. Bütün gençlik örgütlerimiz sokakta ve genel başkanımız Özel'in arkasındadır. Halkın iradesine, seçilmişlere inanmaya ve arkasında durmaya devam edeceğiz. Bir yol yürünecekse Hüseyin Can Güner ile Özgür Özel ile yürünür" diye konuştu.

''KAMU YARARINI KORUMAK SUÇ MU?''

Sonrasında konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Sekreti Bozkurt ise, "Suçumuz; cumhuriyetin ikinci yüzyılında Atatürk'ün partisinin birinci parti yapmamızdır, AKP'yi 22 yıl sonra ilk kez yenilgiye uğratmaktır. Hüseyin Can Güner Cumhuriyetin ilçesi Çankaya'ya duyulan güvendir. Kamu yararını korumak suç mudur? Yoksa asıl suç namuslu bir belediye başkanı olmak mıdır? Biz başkanımıza kefiliz" dedi.

''PARTİMİZ FİİLEN İŞGAL ALTINDADIR''

CHP'li Emir ise şunları söyledi: "Asla darbeci anlayışa boyun eğmeyeceğiz, korkuya kapılmayacağız. Bir şirket ihale almış, ihaleyi muhtemelen içeriden haber aldığı için fiyatı tahmin etmiş. Belediyeyi yönetenler de burada kamu zararı olacağını on görmüşler ihaleyi iptal etmişler sonra başka ihale yapılmış. Ve o ihale sonucu belediye ayda 4.5 milyar zarardan kurtulmuş. Namuslu bürokratların alnından öpmek gerekirken bugün onları demir parmaklıklar arkasına koydular. Bu kirli tezgahı planlayan, koltuğuna yapışmaya çalışan Saray iktidarıdır. Hasımlarımız Saray'dadır. CHP'ye kolayca yendikleri ve yenebilecekleri eski kadroları getirdiler. Kendilerine iş birliği yapacakları bir avuç insan bulmuşlardır. Bugün partimiz fiilen işgal altındadır. Biz de size borcumuz olarak yeni bir yol açmayı çok iyi biliriz. Sizlerle birlikte o yolu açacağız."