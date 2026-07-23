CHP'li Emir'den AKP'li Gül'e sert 'Ahbap' çıkışı: 'İnsanlar 'AFAD nerede' diye feryat ederek öldüler, sorumlusu sizsiniz'

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

Adan, gündeme geçmeden önce grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi.

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Hatay'ın ana vatana katılışının 87'nci yıl dönümünü kutlayarak, "Hatay'ımızın ana vatanımıza katılışının 87'nci yıl dönümünü de kutluyorum. Kadim bir kültüre, insanının müşfik ve kadirşinas yüreğe sahip o güzel toprakların, Hatay'ımızın, kadim şehrimizin tüm hemşehrilerine, tüm kardeşlerimize Gazi Meclis'ten muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hatay'ımız ana vatana katılarak, ay yıldızlı bayrağımızı 23 Temmuz 1939'da göndere çektiğinde çok büyük bir gururu bu millet yaşamıştır. Bugün de şanlı vatanımızın ayrılmaz bir parçası olarak bir karış toprağımızı bile, bir damla mavi vatanımızı bile feda etmeyeceğimiz birlikteliğimizde çok önemli birliğimizin ana vatanla kucaklaşmasının bu tarihi yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

GÜL: BELLİ MİHRAKLARIN BİLİNÇLİ SİSTEMATİK OLARAK DEVLET VE KURUMLARINI YIPRATMA GİRİŞİMLERİ OLDU

Konuşmasında 6 Şubat depremlerine de değinen Gül, deprem sürecinde devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hatay deyince tabii aklımıza 6 Şubat gelmektedir. 6 Şubat'ta Hatay'ımız için bütün devletimiz, tüm kurumlarımız seferber oldu. O gün milletimiz, devletimiz bu seferberlik içerisindeyken 'Devlet nerede?', 'Kızılay nerede?', 'AFAD nerede?' diye devletimizin kurumlarının ve bu önemli çabaların ortadan kaldırılmasını ve bu duyguların pozitif olarak desteklenmesi yerine engellenmesini, 'Devlet yok, devletin kurumlarına güvenmeyin' çağrılarını da hepimiz çok yakinen yaşadık. Maalesef, asrın felaketinde hep beraber kenetlenme çabası yapmak yerine bazılarının ülkemizin göz bebeği, ay yıldızlı bayrağımızla, önemli kurumlarımızla bu asrın felaketinde milletimizin yardımına koşma çabalarının karşısında devleti ve kurumlarını bu anlamda tahrif eden, alternatif şeyler öngörerek bu güveni, itibarı zedeleme çabalarına karşı belli mihrakların bilinçli, sistematik olarak yıpratma girişimlerini de elbette hatırlıyoruz. O andan itibaren tüm kurumlarıyla, Kızılay'ıyla, AFAD'ıyla ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla milletimiz ve devletimiz bu asrın felaketini, yaramızı beraber sarma girişiminde oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devletin milletin yanında olmaya devam ettiğini söyleyen Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz her zaman milletimizin yanında, tüm kurumlarımızla milletimizin yaralarını sarma çabası içerisinde olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu kurumlar kimsenin tekelinde değildir. Bu çabaları desteklemek, eksikleri de ifade etmek elbette çok kıymetlidir" dedi.

CHP'Lİ EMİR: İNSANLAR NİYE AHBAP GİBİ DİĞER SEÇENEKLERE YÖNLENDİRİLDİ?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Gül'ün konuşmasına yönelik söz talebinde bulunarak Ahbap Derneği'ne yönelik iddialara ilişkin şunları söyledi:

"Tabii, Sayın Abdulhamit Gül'ün konuşmasını biraz da hayretle dinledik. Ahbapla ilgili bir tereddüt, şu anda görülmekte olan bir soruşturma var, oradaki toplanan 158 milyon dolarlık kaynağın nasıl harcandığına dönük iddialar var, hepimiz kaygılıyız gerçekten ama bunu denetlemesi, gözetlemesi, zamanında buna izin vermemesi gereken kim? AKP iktidarı, İçişleri Bakanlığı, valilik, dernekler masası; siz seyretmişsiniz. Şimdi, dönüp bunun üzerinden, Ahbap üzerinden Kızılay'ı, AFAD'ı temize çıkarmaya çalışıyorlar. İnsanlar niye Ahbap gibi diğer seçeneklere yönlendirildi? Hatırlayın, Kızılay depremzedeye çadır sattı bu ülkede, Kızılay bu ülkede depremzedeye gıda maddesi sattı."

Deprem sürecine ilişkin eleştirilerini sürdüren Emir, "Kızılay görevlileri depremde 'Kızılay' ismi yazan iş gömleklerini giyemediler utançlarından, vatandaşın tepkisinden. Depremzedeler günlerce, haftalarca, aylarca çadır beklediler. İnsanlar feryat ettiler 'AFAD nerede?' diye, feryatlar içerisinde göçük altında öldüler. Devlet gecikti, yapamadı, beceremedi; nepotizm, liyakatsizlik, ellerine yüzlerine bulaştırdılar, vatandaş da başka bulabildiği seçeneklere sarıldı. Şimdi, o seçenekte sorun çıkınca kendilerini aklamaya çalışıyorlar. O seçenekte sorun çıktıysa denetlemeyen yani sizler sorumlusunuz" ifadelerini kullandı.