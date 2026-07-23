CHP'li Emir'den dikkat çeken açıklama: İBB soruşturmasında 'itirafçı' olan iş insanına DSİ'den 1.5 milyarlık ihale verildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

EKMEN: "AK PARTİLİLER TUNCAY SONEL VAKASINDAN BİR DERS ALSIN"

Adan, gündeme geçmeden önce grup başkanvekillerine yerlerinden söz verdi. Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Gülistan Doku soruşturmasında görevden alınan Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in rolüne değinerek AKP milletvekilerine şöyle seslendi:

"AK Partili arkadaşlar şunu muhasebe etmeliler, dün ya da bugün bir milletvekilinin ya da grup başkanvekilinin ifade ettiği herhangi bir iddia için de bu kez geçerli olabilir, bürokrasiden gelen notlar sizi yanıltıyor olabilir. Sizin göreviniz, bürokrasideki gri alanları karartmak, karanlık alanları örtmek değildir. Vali'nin maşallahı var bu artık Gülistan Doku'nun dışında bir olay. Mesela aklıma direkt olarak Batman'da bir dönem valilik yapan Salih Şarman geldi. O dönem bir terörle mücadele kahramanıydı, birçok yeri örnek vali olarak gösteriliyordu sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti Yargıtayı'nın kesinleşmiş hükmüyle infaz edilen bir cezayla mahkum edildi. Neydi? 'Çetecilik yapmak, ilaveten silah kaçakçılığı.' O günün siyaseti de onu savunuyordu. Belki de 'Kurşun atan da yiyen de şereflidir' meselesinin günlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla, burada sıradan bir vatandaşımız, insanımız ya da bir milletvekili ya da bir parti grubu bir meseleyi gündeme taşıdığında çıkıp bürokrasiden gelen notlarla cansiperane bir şekilde bu olayları savunan veyahut da bu olayların reddi yönünde siyasi irade oluşturan grup yönetimleri şu, Tuncay Sonel vakasından bir ders alsınlar."

ÇÖMEZ: "RUSLARA 5 MİLYAR DOLAR ÖDEME YAPILACAK"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, ABD gazetelerinin iktidarın Birleşik Arap Emirlikleri ile S-400'leri satmak için pazarlık yaptığını yazdığına dikkati çekerek "Bu Birleşik Arap Emirlikleri kimdir Allah aşkına? Darbe girişiminden sonra Süleyman Soylu'nun 'Darbenin arkasında Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri var' dediği bir ülkedir. Başka? Zamanın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 'Darbenin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri vardır' dediği ülkedir ve siz şimdi bunlarla oturup pazarlık yapıyorsunuz ve 'Acaba S-400'lerden nasıl kurtuluruz?' diye çaba harcıyorsunuz. Kurtulsanız bile, kurtulsanız bile korkunç bir ekonomik kayıpla kurtulacaksınız ve nihayetinde F-35'leri almak için Amerika'daki yaptığınız girişimler belki uzun yıllar alacak" diye tepki gösterdi.

Genel Kurul'da görüşmeleri devam eden kanun teklifine de değinen Çömez, "Şu anda tartıştığımız bu torba yasanın içerisinde Akkuyu Nükleer Santrali'yle ilgili bazı hükümler var. Sanki çok önemliymiş gibi gece yarısı operasyonuyla çalıştınız, getirdiniz komisyona ve komisyon toplantısının bitmesine iki saat kala nükleer tesislere verilecek olan teşviklerle ilgili bir kanun maddesi eklediniz görüşülmekte olan torba yasaya. Peki, buna göre bir etki analizi var mı? Yok. Maliye Bakanlığı'nın bilgisi var mı? Yok. Ne kadar vergi kaybı var? Bilmiyoruz" dedi.

Çömez, söz konusunu kanun teklifiyle ilgili tam 5 milyar dolar Ruslara ödeme yapılacağını belirterek "Bunun faturası aziz Türk milletine, milletin sırtına vergi olarak yüklenecek. Allah aşkına, Türk sanayicisine uygun görmediğiniz, münasip görmediğiniz, lütfetmediğiniz bu vergi indirimlerini Ruslara niye veriyorsunuz? Niye verdiğinizi ben size söyleyeyim mi? Ruslara gittiniz, dediniz ki: 'Amerika'ya karşı çaresiz kaldık. F-35'ler gelmiyor. Biz milyarlarca dolar ödediğimiz bu füzelerden, S-400'lerden kurtulmak istiyoruz. Bize bu konuda müsaade eder misin?' Ruslarda hazır yakalamış sizin diplomatik beceriksizliğinizi ve çapsızlığınızı ne kadar sömürürüm ona bakıyor ve ne yazık ki başta nükleer tesisler ve Akkuyu olmak üzere büyük imtiyazlar alıyor" diye konuştu.

TEMELLİ: "BİR DAHA HİÇBİR ALANDA 'ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR' RAPORUNDAN UZAK DURMAK GEREKİYOR"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, artık tarım konusunda gerçekten tarımı önceleyen politikalarla adım atma zamanının geldiğini kaydederek "Tabii, biz bunu söylerken iktidar ne yapıyor? İktidar bütün verimli tarım ovalarını ve doğayı maden şirketlerine açmaya devam ediyor. Burada defalarca dile getirdik. Örneğin, Ağrı'daki altın madenciliğinin nasıl bir felakete yol açtığını, Murat Suyu'nu nasıl kirlettiğini, onun Muş Ovası'na nasıl bir kirlilik taşıdığını defalarca dile getirdik. Hakkâri'de işletme ruhsatı verilmemiş adeta bir metrekare yer kalmadı, abartmıyorum, gerçekten Hakkâri coğrafyasına bakın, bunu görürsünüz. 'Gabar'da petrol çıkarttık' dediniz, Gabar'ı katlettiniz. İşte, petrol fiyatları ortada. İşte, enerji krizi ortada. Demek ki bunlar yöntem değil" dedi.

Sıranın Artvin Şavşat'ta geldiğini söyleyen Temelli, "Şavşat'ta şimdi açık madencilikle patlamaya dayalı bir ruhsatlandırma ve çalışma başladı. 'ÇED gerekli değildir' raporu alınıyor. 10 tane köy doğrudan etkileniyor. Orada dinamit patlatarak aslında hem doğayı katlediyorsunuz hem 10 köyün boşaltılmasına, oradan göç edilmesine dair bir basıncı yaratıyorsunuz. Dolayısıyla, böyle bir madencilik anlayışı söz konusu olamaz, kaldı ki artık bu tür bir madencilikten uzaklaşma zamanı gelmiştir, bu madenciliğin Türkiye ekonomisine de Türkiye toplumuna da hiçbir katkısı yoktur, sadece maden şirketlerini destekleyen, onları zenginleştiren ama ekolojik yıkımı besleyen bir anlayıştır; buna bir an önce son vermek ve bir daha da hiçbir alanda 'ÇED gerekli değildir' raporundan uzak durmak gerekiyor" diye konuştu.

EMİR: "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAKTAN SORUMLU OLAN MEMMET KARATAŞ DEVLET SU İŞLERİ'NDEN İHALE ALMIŞ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında tutuklanan ardından "etkin pişmanlık" ile tahliye edilen Mehmet Karataş'ı hatırlatarak "İhaleye fesat karıştırmaktan sorumlu olan ve hala yargılanan Mehmet Karataş ve iki oğlu Devlet Su İşleri'nden 21/(b)'yle 1 milyar 579 milyon liralık ihale almış. Bir kişi düşünün, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, irtikap suçlarından tutuklanıyor, hala yargılanıyor ama diğer taraftan bu kişiye 1,5 milyar liralık ihale veriliyor. Bu, iftiracı olmanın karşılığıdır. Üstelik de bu ihale 21/(b) davet usulüyle getiriliyor. 'İtiraf et, çamur at, hem tahliye ol hem de bunun üzerinden merak etme, para kazanmaya devam edeceksin'. İşte, sizin İBB soruşturmanız da, güya bizim belediyelere karşı yaptığınız yolsuzluk soruşturmalarının içi de budur. Somut delil yok, bir kuruş para yok, para hareketi yok, zenginleşme yok, döviz bürosu yok, alım satım yok, ambulansla kaçırılan paralar yok" diye tepki gösterdi.