CHP’li Erdoğdu Silivri’den yazdı: ‘Erdoğan büyük işkenceler yapacak’

CHP’li Aykut Erdoğdu, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nden gazetemize gönderdiği mektupta güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğdu “Erdoğan siyasi ömrünün sonuna geldi ve kalan ömründe hem CHP’ye hem de milletimize büyük işkenceler yapacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonlar kapsamında tutuklanan CHP’li Aykut Erdoğdu, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’nden gazetemize mektup gönderdi. Erdoğdu mektubunda güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın artık seçim kazanmasının zor olduğunu söyleyen Erdoğdu “Sandıkta kazanamayacağını bizden iyi bilen Erdoğan masada kazanmaya çalışıyor. Burada 3 masada kazanmak zorunda. Birinci masa siyaset. İkinci masa devlet. Üçüncü masa jeostrateji. Bu masalarda dengeyi belirleyen iki bileşen ekonomi ve adalet. En önemli başlık ekonomi” dedi.

‘YOKSULLUĞUN AZALTILMASI MÜMKÜN DEĞİL’

Türkiye’de enflasyonun yüzde 20’nin altında tutulamayacağını belirten Erdoğdu “Bu durumda faizlerin ve işsizliğin düşürülmesi ve dayanılmaz halde olan yoksulluğun azaltılması mümkün değil. Kamu bütçesi teknik iflas içinde. Türkiye ekonomisi önünde en önemli risk döviz kuru. Döviz kuru üzerinde aşırı baskı var ve bu baskı Türkiye ekonomisini yüksek faizle birlikte felç etmiş durumda. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. Döviz kurunda yakında bir patlama beklemiyorum. Çünkü tutup yüksek reel faizle milli gelirimizi yabancı fonlara peşkeş çekerken başka şansları yok” ifadelerini kullandı.

‘ÖNÜMÜZDE ÇOK ZOR BİR ZAMAN DİLİMİ VAR’

Erdoğan’ın bu durum karşısında dövize muhtaç olduğunu söyleyen Erdoğdu “Erdoğan aradığı dövizi jeostratejik manevralarda arıyor. Ortadoğu ve Ukrayna’da atıldığı maceralar sonucunda döviz bulmak gibi tehlikeli bir plan içinde. Şunu unutmayalım, Türkiye ekonomisi mal ve hizmetler olarak Rusya, İran ve Çin’e finans olarak ABD, İngiltere ve İsrail’e göbekten bağlı. Tercih kolay değil.

İktidarı sandıkta devirmeyi bir tür intihar olarak gören Erdoğan ve ailesi kaçınılmaz sonun korkusuyla aklını ve mantığını kaybetmiş biçimde yargı ve kolluk üzerinden akla hayale gelmez işler yapıyor. Ben bu ruh halini 15 Temmuz öncesi FETÖ'cülerin psikolojisine benzetiyorum. FETÖ’cüler gibi darbe girişiminde bulundular ve bu karanlık günlerin gelmesine sebep oldular. Erdoğan siyasi ömrünün sonuna geldi ve kalan ömründe hem CHP’ye hem de milletimize büyük işkenceler yapacak. Önümüzde çok zor bir zaman dilimi var” değerlendirmesini yaptı. Erdoğdu, Erdoğan’ın bu tavrı sebebiyle Türkiye’de faşizm yöneliminin artabileceği uyarısını yaptı.