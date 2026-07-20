CHP’li Günaydın duyurdu… Silivri’de gece nakilleri: İBB Davası tutukluları sevk ediliyor!

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda İBB Davası’nda tutuklu bulunan Fatih Keleş, Necati Özkan, Melih Gecek, Murat Kapki, Tuncay Yılmaz ve Serdal Taşkın ile casusluk davasında yargılanan Necati Özkan’ın cezaevi nakillerini duyurdu.

Günaydın şunları yazdı:

“İBB duruşması 9 Mart - 9 Temmuz tarihlerinde sürdürüldü.

Adil yargılanma hakkı defalarca çiğnendi.

Duruşmalar boyunca Silivri’de kalan tutsaklar şimdi yüzlerce kilometre öteye, ailelerinden ve avukatlarından uzak cezaevlerine naklediliyorlar.

Murat Çalık İzmir Buca’ya; Fatih Keleş, Necati Özkan, Serdal Taşkın ve Melih Geçek Kocaeli Kandıra’ya.

Bu bir idari önlem ya da gereklilik değil, mahpusluk üzerine eklenen bir başka zulüm..

Zulüm ile abâd olunmaz..”

İBB duruşması 9 Mart - 9 Temmuz tarihlerinde sürdürüldü.

Adil yargılanma hakkı defalarca çiğnendi.

Duruşmalar boyunca Silivri’de kalan tutsaklar şimdi yüzlerce kilometre öteye, ailelerinden ve avukatlarından uzak cezaevlerine naklediliyorlar.

Murat Çalık İzmir Buca’ya; Fatih… — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) July 20, 2026

GEZİ TUTUKLULARI DA SEVK EDİLDİ

Aynı şekilde Gezi Davası tutukluları Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in de İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi'nden İzmir'deki Şakran Cezaevi'ne nakledilmesine karar verilmişti.

Mater ve Özerden, Gezi Parkı davasında "hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İki isim, Nisan 2022’den bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuluyordu.