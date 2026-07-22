CHP'li Gürer'den 'Yeni Parti' açıklaması: 'Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'teki basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emeklinin bulunduğunu ifade eden Gürer, emekli aylıklarına yapılan artışların enflasyon nedeniyle vatandaşın cebine girmeden eridiğine dikkat çekti. Gürer, "Bu nedenle tüm emeklilere seyyanen en az 10 bin liralık bir artışın gerçekleştirilmesini sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Şu an da emekli açlık sınırının altında bir ücretle yaşama mücadelesi veriyor" diye konuştu.

Bugün bir emekli aylığının çoğunun büyükşehirde ev kirasını dahi karşılamadığını ileri süren Gürer, bu nedenle emeklilerin birikimlerini de tükettiğini vurguladı.

"CHP'DE KALMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Gürer, CHP Grup Başkanı Özgür Özel liderliğinde kurulacak yeni partiye katılıp katılmayacağına dair soru üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var, biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim. Ancak burada kaldığım süre içerisinde de olumsuzlukları, yanlışları, gördüğüm eksiklikleri ifade edeceğim. Temel felsefem, toplumsal kesimlerin sorunlarını Meclis gündemine taşımak ve milletvekilliğim süresince de bu sorunlarla ilgilenmek olacaktır."