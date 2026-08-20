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CHP'li Gürsel Erol'dan 'Genel Başkanlık' iddialarına yanıt

CHP'li Gürsel Erol'dan 'Genel Başkanlık' iddialarına yanıt

20.08.2026 12:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'li Gürsel Erol'dan 'Genel Başkanlık' iddialarına yanıt

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, son dönemdeki değerlendirmelerinin 'genel başkanlık adaylığı' olarak yorumlanması üzerine açıklama yayımladı. Erol, partisinin geleceğinin yalnızca genel başkanlık makamı üzerinden yorumlanmasının doğru olmadığını vurgulayarak, adaylık gibi bir planı veya beklentisi olmadığını duyurdu.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya hesabı üzerinden partisinin dinamikleri ve şahsına yönelik ortaya atılan "genel başkan adaylığı" iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. 

CHP Genel Başkanlığı makamının, kişisel beklentilerin ötesinde partinin kurumsal kimliğini ve tarihsel sorumluluğunu temsil ettiğinin altını çizen Erol, bu makamın son derece önemli olduğunu belirtti. Ancak Erol, partisinin geleceğinin, toplumdaki karşılığının ve siyasal etki gücünün yalnızca genel başkanlık makamı üzerinden değerlendirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti. 

Son dönemde yaptığı açıklama ve girişimlerin kamuoyunda farklı yorumlandığına dikkat çeken Erol, "Basında ve sosyal medyada genel başkanlık adaylığı şeklinde yorumlanmış olsa da böyle bir planlamamın veya beklentimin bulunmadığını açıkça belirtmek isterim" diyerek iddiaları yalanladı.

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"ÖNCELİĞİMİZ ORTAK AKLI İNŞA ETMEK"

CHP'li Gürsel Erol'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"CHP Genel Başkanlığı, kişisel beklentilerin ötesinde, partimizin kurumsal kimliğini ve tarihsel sorumluluğunu temsil eden son derece önemli bir makamdır. Ancak CHP’nin geleceğini, toplumdaki karşılığını ve siyasal etki gücünü yalnızca genel başkanlık makamı üzerinden değerlendirmek de doğru değildir.

Önümüzdeki süreçte asıl sorumluluğumuz, içinde bulunduğumuz krizden çıkarak, tarihimizde olduğu gibi partimizi güçlü ve bütünlüklü bir kadro hareketine dönüştürmektir. Siyasi sorumluluk, kişisel bir gelecek planlaması yapmak değil; partimiz için kurumsal, kalıcı ve toplumda karşılık bulacak bir çıkış yolu ortaya koyabilmektir.

Bu çerçevede yaptığım açıklamalar ve girişimler, basında ve sosyal medyada genel başkanlık adaylığı şeklinde yorumlanmış olsa da böyle bir planlamamın veya beklentimin bulunmadığını açıkça belirtmek isterim. Önceliğimiz; CHP’yi yeniden toplumun umudu hâline getirmek, toplumda karşılığı ve itibarı bulunan isimlerle güçlü bir kadro oluşturmak ve partimizi iktidara taşıyacak ortak aklı yeniden inşa etmektir."

İlgili Konular: #CHP #Gürsel Erol

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