CHP'li Gürsel Erol'un 'çerçeve yasa' açıklamasına AKP yöneticisinden tebrik: 'Gurur duydum, ağzısına yüreğinize sağlık'

Cumhur İttifakı'nın DEM Parti'yle birlikte yürüttüğü, "çerçeve yasa" diye bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa Teklifi dün TBMM Genel Kurulu’nda geniş bir mutabakatla kabul edilerek yasalaştı.

467 oyla kabul edilen teklife, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'den yasaya 29 'evet' oyu geldi. Teklif lehinde oy veren isimlerinden biri olan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kararının gerekçesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben Elâzığ milletvekiliyim. Türkiye’nin en milliyetçi kentlerinden birini temsil ediyorum. Buna rağmen bu meseleyi siyasi hesaplarla değil, devletin bekası ve Türkiye’nin geleceği açısından değerlendiriyorum" dedi. "Devlet bekası ve devlet meselesi olarak gördüğü için 'evet' oyu vereceğini belirten Erol, "Ayrıca Sayın Devlet Bahçeli’ye de teşekkür etmek istiyorum. Kendi aramızda hep konuştuğumuz ancak bu kürsüde yeterince ifade edilmeyen bir gerçeği burada söylemek istiyorum: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı, kimse cesaret edemezdi, kimse gündeme getiremezdi. Geldiğimiz noktaya verdiğiniz katkı nedeniyle teşekkür ediyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!" ifadelerini kullandı.

Erol'un bu sözleri AKP cephesinde "takdir"le karşılandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Mahmut Nazırlı, sosyal medya hesabından Erol'un sözlerini alıntıladığı paylaşımında "Sayın vekilim, Elazığ milletvekiline yakışır bir duruş, güzel bir bakış açısı… Sürece olan katkınızdan mutlu oldum, gurur duydum. Ağzına, yüreğinize sağlık" dedi.