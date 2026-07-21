CHP'li Honaz Belediye Başkanı'ndan 'butlan' yönetimine destek mesajı

Denizli Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, Özgür Özel'in CHP Grup Toplantısı'nda yeni parti kurulacağını açıkça duyurmasının ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Partideki 'mutlak butlan' yönetiminin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşen Başkan Kepenek, Kılıçdaroğlu'yla fotoğrafını paylaşıp şu ifadelerini kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve başta Genel Başkan Yardımcımız Müslüm Sarı olmak üzere tüm Genel Başkan Yardımcılarımızı ziyaret ederek bir araya geldik. Baba ocağımızdan gelen köklü bir aidiyet duygusuyla, ailemiz ve sülalemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerleri içinde büyüdük. Bu inançla çıktığımız yolda, belediye başkanı adayı olduğum partime olan bağlılığımızı aynı kararlılık ve samimiyetle sürdürmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimize hizmet etmeyi, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında aynı inanç, aynı sorumluluk ve aynı aidiyet duygusuyla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyor, Genel Başkanımıza ve tüm Genel Başkan Yardımcılarımıza nazik kabulleri için teşekkür ediyorum" dedi.