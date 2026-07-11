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CHP'li iki belediye meclisi üyesine '15 Temmuz' soruşturması

CHP'li iki belediye meclisi üyesine '15 Temmuz' soruşturması

11.07.2026 13:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP'li iki belediye meclisi üyesine '15 Temmuz' soruşturması

Bahçelievler Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili CHP'li Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kullandığı iddia edilen ifadeler üzerine soruşturma başlatıldı.
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Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"nda darbe girişimine "tiyatro" dediği iddia edilen CHP'li iki meclis üyesi hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Başsavcılık açıklamasında şöyle denildi:

“Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesi kullandığı iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, şüphelilerin ifadelerinin alınması yönünde kolluğa talimat verilmiştir.”

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