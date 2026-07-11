CHP'li iki belediye meclisi üyesine '15 Temmuz' soruşturması

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen "15 Temmuz Şehitleri Anma Programı"nda darbe girişimine "tiyatro" dediği iddia edilen CHP'li iki meclis üyesi hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Başsavcılık açıklamasında şöyle denildi:

“Bahçelievler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesi kullandığı iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup, şüphelilerin ifadelerinin alınması yönünde kolluğa talimat verilmiştir.”