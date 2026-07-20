CHP'li isimlerden Başkan Hürriyet için tepki: 'Halkın kararını cezalandırıyorlar'

CHP'nin seçilmiş yönetiminin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonda İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2024'teki yerel seçim sonuçlarını hatırlatarak ''Fatma Başkanımız, yüzde 49 oyla göreve gelmiş bir belediye başkanı. Bugün geldiğimiz noktada operasyon düzenlenen CHP’li belediye sayısı 41’e ulaştı. Bu, bir diğer yönüyle 41 seçim bölgesinde sandıkta ortaya çıkan millet iradesini dışlama ve değersizleştirme girişimi olarak tarihe geçmiştir!'' dedi.

Zeybek şunları söyledi:

''Sandık sandık kazandığımız belediyelerimize yönelik operasyonların son halkası bu sabah İzmit oldu. İzmit’in her sokağında çalışkanlığı ve hizmetleriyle anılan, daha önce Kocaeli Milletvekilliği ve TBMM Divan Kâtipliği yapan Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet gözaltına alındı.

Fatma Başkanımız, yüzde 49 oyla göreve gelmiş bir belediye başkanı. Bugün geldiğimiz noktada operasyon düzenlenen CHP’li belediye sayısı 41’e ulaştı. Bu, bir diğer yönüyle 41 seçim bölgesinde sandıkta ortaya çıkan millet iradesini dışlama ve değersizleştirme girişimi olarak tarihe geçmiştir!

''OY ORANINI YÜKSELTTİ VE GÜÇLÜ BİR DESTEKLE YENİDEN SEÇİLDİ''

Fatma Kaplan Hürriyet, 30 yıl sonra Türkiye’nin 72 ilinden daha büyük nüfusa sahip bu merkez ilçeyi Cumhuriyet Halk Partisi’ne kazandırarak kentin siyasi tarihinde unutulmayacak bir başarıya imza attı. 2024 yerel seçimlerinde ise oy oranını yükseltti ve güçlü bir destekle yeniden seçildi.

Belediye başkanlarını hedef almak, onların arkasında duran yurttaşı ve hizmeti hedef almaktır. Halkın kararını cezalandıran bu anlayış memlekete huzur da kazandırmıyor, gelecek de kazandırmıyor.

Helal oylarla seçilmiş belediye başkanlarımızı adaletsizliğe teslim etmeyeceğiz!

Yanındayız.

@fatmakaplan''

''DEMOKRASİYİ HEDEF ALIYOR''

Seçilmiş CHP yönetiminde Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Seçilmiş belediye başkanlarına ve yerel yönetimlere yönelik bu zulüm, yalnızca kişileri değil; sandığı, millet iradesini ve demokrasiyi hedef almaktadır'' dedi.

Bulut açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''İzmit Belediyemize, şafak vakti düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte 28 kişi gözaltına alındı.

Seçilmiş belediye başkanlarına ve yerel yönetimlere yönelik bu zulüm, yalnızca kişileri değil; sandığı, millet iradesini ve demokrasiyi hedef almaktadır.

Adaletin siyasi hesaplara değil vicdana ve hukuka göre işlediği bir Türkiye’yi hep birlikte yeniden inşa edeceğiz.''