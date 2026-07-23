CHP'li Murat Emir'den Bahçeli'ye jet 'hazine yardımı' yanıtı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin TBMM'de düzenlediği kapalı grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeni parti ve kapalı Grup Toplantısı'na ilişkin konuşan Murat Emir, "Grup yönetimince alınması gereken mecburi kararlar oy birliğiyle alındı. Bunun ötesinde başka bir karar almadık. Bunları yapmak gerekiyordu. Bilindiği gibi partimize haksızca hukuksuzca, Saray'da tasarlanmış butlan kumpası uygulandı. Partimizi 2020 yılına ışınlamayı düşündüler ama CHP'yi bu güne kadar bölemediler" dedi.

"Bu hukuksuzlukla iktidar yürüyüşümüzü durdurabileceklerini sandılar" diyen Emir, "Butlan kararından sonra artık herkes görmüştür ki, bu plan tutmamıştır. Bu kadrolar milletin iktidar olup, gelecekte daha adil, daha demokratik, bereketli bir Türkiye'nin umudu olmaya devam edecektir. Bu yürüyüş iktidar yürüyüşüdür. Biz baba ocağını terk etmemek üzere her türlü mücadeleyi yaptık" ifadelerini kullandı.

"SAYI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yeni partiye ilişkin henüz net bir tarih ve milletvekili sayısı olmadığını belirten Emir, şöyle konuştu:

"Biz yeni bir yolculuğa çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz. Sizinle paylaşacağımız herhangi bir somut tarih ve milletvekili sayısı söz konusu değildir. Bu süreç bize umut bağlayan milyonları mutlu edecek. Herkes bu sürecin en doğru şekilde planlanacağını bilsin."

"ADIM ATMALARI ÇOK KOLAY"

Emir, basın mensuplarının sorusu üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Yeni parti hazineden pay almalı" açıklamasına yanıt verdi.

Murat Emir, şöyle konuştu:

"Şu andaki yasal çerçeve içerisinde mümkün değil ama sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır. Şu ana kadar eğer böyle bir samimi düşünceleri varsa adım atmaları çok kolaydır. Bu değerlendirilebilir ama konunun paradan öte tarafı var.

CHP bölünmeye çalışılırken, CHP kadrolarının bir bölümü iftiralar üzerinden cezaevinde tutulurken, bırakın Bahçeli'nin dediği gibi yargılamaların TRT'den yayınlamasını, Sayın İmamoğlu'nun 14 saat dahi savunma yapmasına izin verilmezken hiçbir şey yapılmamıştır.

Biz elbette ki hazineden hak ettiğimiz yardımı almayı isteriz ama paradan önce konuşmamız gereken çok daha önemli etik değerler olduğu kanaatindeyiz. Keşke sayın Bahçeli'nin müdahalesi onlara öncelikli olsaydı diye de sitem ederiz."

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli 'yeni parti' değerlendirmesi yaparak, "Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır" demişti.