CHP'li Murat Emir'den Yargıtay kararına tepki: 'Yeni parti' için Özgür Özel'i işaret etti

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emir'in gündeminde Yargıtay'ın mutlak butlan kararı ve kurulması beklenen 'Yeni Parti' için tarih tartışmaları vardı.

CHP'nin 38'inci kurultayına yönelik mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla ilgili olarak Yargıtay'ın incelemesi eylül ayına bırakılmıştı.

Yargıtay'ın mutlak butlan kararı incelemesinin eylül ayına bırakılmasını eleştiren Emir, "Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak. Akşama kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışacaklar. Akşama kadar 'bölündüler, bölünüyorlar' diyecekler. Akşama kadar yalan senaryolar çizecekler ve bunun üzerinden de kendi bu kara düzenlerini yürütecekler. Biz buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSTESEYDİ GÖRÜŞEBİLİRDİ..."

Emir, kararla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargıtay isteseydi bunu görüşebilirdi. Bunu çok iyi biliyoruz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi isteseydi rahatlıkla bu dosyayı görebilirdi. Ama onlar da Türkiye'de yaşıyorlar. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanının kimden aldığı cesaretle o dosyayı 56 gün tuttuğunu, o düğmeye basmamak için raporlar aldığını, ipe un serdiğini, bu cesareti kimden aldığını çok iyi bildikleri için ve oralara birebir bağlı oldukları için... Türkiye'de artık yargı bağımsızlığından, hakim teminatından, yargı tarafsızlığından, mahkemelerin hiçbir kurum ve kişiden talimat alamayacağı Anayasa hükmünden bahsedemeyeceğimiz için, onlar da çekindiler. Eylül'e kaldı."

Emir, süreci sonuna kadar takip edeceklerini belirterek, "Bir gün o karar gelecek. Ama hepinizin de bildiği gibi geç gelen adalet, adalet olmayacak" sözlerini kaydetti.

'YENİ PARTİ' AÇIKLAMASI

Murat Emir, bir gazetecinin, "Yeni Parti için tarih belli oldu mu?" sorusu üzerine açıklamalarda bulundu. Herhangi bir tarihin bugün için söz konusu olmadığını belirten Emir, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın (21 Temmuz Salı) TBMM'de konu hakkında yapacağı değerlendirmelerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Emir, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar, yeni parti süreci ile ilgili herkes, özellikle yandaş medyadan ve yandaş trollerden, bilerek, isteyerek, kasten yalanlar üretiyorlar. Ve o yalanları bir gün tartıştırıyorlar. O gün yalan olduğu anlaşılıyor ama o da o gün tartışılmış oluyor.

Bizden duymadığınız hiçbir şey gerçek değildir. Konuşmaya yetkili olanlar bellidir. Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır. Ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır. Ama önümüzde sizlerle paylaşacağımız bir tarih, en azından bugün için söz konusu değildir."

ÖZEL YARIN KÜRSÜDE KONUŞACAK

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın TBMM'de grup toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Özel'in burada 'Yeni Parti' hakkında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.