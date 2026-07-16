CHP’li Sav’dan Güner’in tutuklanmasına tepki: ‘Kabul edilecek yanı yok’

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in tutuklanmasıyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu. Tutuklama kararını üzülerek karşıladığını belirten Sav “Henüz yargılama başlamadan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması konunun, siyasal iktidar tarafından bir fırsat olarak değerlendirildiğini kanıtlamaktadır. Tutuklama, ancak kuvvetli suç şüphesinin varlığını kaçma veya saklanma kuşkusunu gösteren somut delillerin olması halinde verilebilecek bir güvenlik tedbiri kararıdır. Başkanımızın kaçma, saklanma ve delilleri değiştirme gibi bir niyetinin olmadığı; kendisi yurt dışındayken evinin aranmasını kolaylaştırdığı gerçeği de ortadadır” ifadelerini kullandı.

‘TAHLİYESİNİ BEKLİYORUM’

Güner’in tutuklanmasının görevden alınmasının da tasarlandığını gösterdiğini belirten Sav “Böyle bir uygulamanın hukuken ve ahlaken kabul edilecek hiçbir yanı yoktur. Bu durumda tutuklama kararının hukuki olmaktan ziyade siyasi olduğu yorumu haklılık kazanmaktadır” dedi. Güner’in tutukluluk halinin cezalanmaya dönütürülmemesi gerektiğini vurgulayan Sav “Güner henüz gözaltındayken mutlak butlan kararı ile görevlendirilmiş CHP yöneticilerinin suskunluğu yeğlemeleri, hatta durum sorulunca şüphe belirtmeleri de fevkalade yaralayıcı olmuştur. Bu aşamada Güner’i masum olarak kabullenmemek, gerçek CHP’lileri derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı. Kendisi de bir hukukçu olarak Güner’in kısa sürede tahliye olup beraat etmesini beklediğini kaydeden Sav “Başta Genel Başkan Sayın Özgür Özel olmak üzere Çankaya’lı seçmenlere kongre ile göreve gelmiş olan Çankaya ilçe yöneticilerine, belediye meclisine, belediye yöneticilerine ve belediye çalışanlarına geçmiş olsun ve sabır dileklerimi iletiyorum” dedi.

ÖZEL DE ZİYARET ETTİ

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’i Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti. Güner’in görüşmede “Veremeyeceğimiz hesabımız yok” dediği belirtildi.