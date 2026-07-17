CHP’li Türeli: ‘Bu teklif çocuk haklarına ve anayasa’ya aykırıdır’

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, AKP milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu “Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Teklifin çocuklara yönelik cezaları ağırlaştırdığını belirten Türeli, düzenlemenin çocuk adalet sistemini hak temelli yaklaşımdan uzaklaştıracağını ifade etti.

‘CEZA ARTTIRIMI SORUNLARI ÇÖZMEZ’

Türeli, teklifin tekerrür hükümlerinin 15 yaşa indirilmesi, çocukların cezalarının kapalı ceza infaz kurumlarında başlaması ve bazı suçlarda infaz indirimlerinin kaldırılması gibi düzenlemeler içerdiğine dikkat çekti. Bu değişikliklerin Anayasa’nın sosyal hukuk devleti ve çocukların korunmasına ilişkin hükümleri ile Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu savundu. Çocukların suça sürüklenmesinin temelinde yoksulluk, eğitimden kopuş, aile sorunları ve sosyal hizmetlere erişimde yaşanan eksikliklerin bulunduğunu belirten Türeli, yalnızca cezaların artırılmasının sorunu çözmeyeceğini ifade etti. Bilimsel çalışmaların da ağır cezaların çocuk suçluluğunu önlemediğini gösterdiğini vurgulayan Türeli, “Çağrımız şudur: Çocuklarımızın geleceği daha ağır cezalarla değil, eşit fırsatlar, güçlü sosyal destek sistemleri ve hak temelli politikalarla güvence altına alınmalıdır. Bu doğrultuda bütüncül bir eylem planı hazırlanmalı, dezavantajlı bölgelerde pozitif ayrımcılık uygulanmalı, eğitim, istihdam, barınma ve sağlık hizmetlerine daha fazla kamu kaynağı ayrılmalıdır. Risk altındaki mahallelerde öncelikli yatırımlar, okul terkini önleyen destek programları ve ailelere yönelik ekonomik güçlendirme tedbirleriyle yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı suça karşı korumak, gerçek bir çocuk koruma politikası olacaktır” dedi.