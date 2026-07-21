CHP’li Türeli’den MESEM çıkışı: ‘Bakanlık kendi kendini yalanlıyor’

CHP’li Türeli, gençlere mesleki beceri kazandırmak amacıyla yola çıkılan MESEM uygulamasının geldiği noktayı eleştirdi. Türeli, sistemin çocukların tehlikeli işlerde çalıştırıldığı ve sermayeye devlet eliyle ucuz işgücü sağlayan bir sömürü çarkına dönüştüğünü belirtti. Türeli, soru önergelerine MEB tarafından verilen yanıtların bu durumu resmi olarak da gözler önüne serdiğini ifade etti.

ÇELİŞKİLİ YANITLAR

MEB’in kaza verilerindeki tutarsızlıklara dikkat çeken Türeli, şu bilgileri paylaştı:

“5 Mayıs 2026 Tarihli MEB yanıtı: 31 Aralık 2025 itibarıyla 10’u ölümlü toplam 2 bin 68 iş kazası meydana geldiği ve öğrencilerin yüzde 96,1’inin ayakta tedavi edildiği belirtildi. Son gelen MEB yanıtı: 2016 yılından bu yana MESEM kapsamında tam 3 bin 80 iş kazası yaşandığı, 13 öğrencinin hayatını kaybettiği ve onlarca öğrencinin hastanelerde tedavi gördüğü açıklandı.”

Türeli, ortaya çıkan bu tabloyu “bakanlığın kendi kendini yalanlaması” olarak nitelendirirken, şöyle devam etti:

“Eğer verilen bu rakamlar basit bir veri çelişkisi değilse, bu kadar kısa süre içerisinde binden fazla yeni iş kazasının yaşanmış olması ve ölümlerin artması hayatın olağan akışına tamamen aykırıdır. Bu çelişkinin nedeni kamuoyuna derhal açıklanmalıdır.”

Türeli, “Ustalık Telafi Programı”nı da eleştirdi. Yetişkin işçilerin de bu sisteme dâhil edilerek işletmelerin maaş yükünün İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla halkın sırtına yüklendiğini savunan Türeli, müfettiş raporlarına yansıyan “yersiz ödemelere” dikkat çekti.

Bakanlığın, sistemdeki çalışanların yaş ve cinsiyet dağılımını ayrıntılı bir şekilde paylaşırken, konu usulsüzlüklere geldiğinde şeffaflıktan uzaklaştığını belirten Türeli, “Hangi işletmelere ne kadarlık usulsüz kaynak aktarıldığı, devletin toplamda ne kadar zarara uğratıldığı ve bu paraların ne kadarının tahsil edilebildiği ısrarla kamuoyundan saklanmaktadır” dedi.

MEB’E ÇAĞRI

MEB’i çelişkili bilgilerle hedef saptırmakla suçlayan Türeli, kamu kaynaklarının usulüne uygun kullanılmasının anayasal bir zorunluluk olduğunu anımsattı. Türeli, “MEB derhal gerçekleri açıklamalı; MESEM ve Ustalık Telafi Programı üzerinden bugüne kadar işletmelere aktarılan toplam tutarı, tespit edilen usulsüzlükleri ve oluşan net kamu zararını tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşmalıdır” dedi.