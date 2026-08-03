CHP'li vekilden kurultay öncesi dikkat çeken açıklama: 'Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak kalma gibi bir niyeti yok'

Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’yi eleştiren CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP’den ayrılma planlarının bir yıldır yapıldığını öğrendiklerini söyledi.

Kendisinin 2023 yılındaki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini belirten Süllü, Özel ve ekibinin kurultaydan sonra birleştirici bir politika izleyemediğini öne sürdü.

Jale Nur Süllü

Mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı'na "atanan" Kılıçdaroğlu'nun eylüldeki kurultay sürecinde aday olmayacağını söyleyen Süllü, "Gidenler, gelenler olabilir. Geçmişte kurulan partiler oldu, Tuncay Özkan mesela. Emine Ülker Tarhan gitti, geri geldi. Mustafa Sarıgül gitti, geri geldi. Muharrem İnce gitti, geri geldi. Hani belki insanlar son dönemde bir Muharrem İnce'nin partisinin adını hatırlıyorlardır, o kadar. Genel başkanlar gelip geçicidir" dedi.

"GENEL BAŞKAN OLARAK KALMA GİBİ BİR NİYETİ YOK"

Süllü, "Nitekim kurultaya gidiyoruz. Eylülde başlayacak kurultay süreci. Ben eminim genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalma gibi bir niyeti yok. Konuşmalarımızda da kendisi bunu belirtiyor. CHP'ye yöneltilen tüm eleştirileri geride bırakarak, eski kurucu ayarlarına dönerek vatandaşımızın gerçekten özlemini duyduğu bir CHP'yi yeniden kalanlarla birlikte kuracağız" diye konuştu..