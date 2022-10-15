CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor: 'Hesabını sormak boynumun borcu'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan ve 40 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği maden faciası nedeniyle bölgeye gidiyor. Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren maden emekçilerinin cenaze namazına katılacak.
Dün akşam saatlerinde Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren emekçi sayısı 40'a yükseldi.
Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel; Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz'un yer aldığı CHP Heyeti; bölgede incelemelerini sürdürüyor.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaşamını yitiren maden emekçilerinin ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazına katılmak için Ankara’dan hareket edecek.
"HESABINI SORMAK BOYNUMUN BORCU"
Maden faciasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!" dedi.
Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!"
Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 15, 2022
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- MADENDE 40 CANIMIZ GİTTİ!
- Türkiye 28 madenciye ağlıyor
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- MHP'de istifa depremi
- Efsane kulüp küme düşürüldü!
- Destici'den TOGO Kuleleri'ni kurtarma operasyonu
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Mustafa Kemal'in askeri olmaz!