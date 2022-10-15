CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Amasra'ya gidiyor: 'Hesabını sormak boynumun borcu'

15 Ekim 2022 Cumartesi, 13:09

Dün akşam saatlerinde Amasra'da yaşanan maden faciasında yaşamını yitiren emekçi sayısı 40'a yükseldi.

Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel; Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz'un yer aldığı CHP Heyeti; bölgede incelemelerini sürdürüyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaşamını yitiren maden emekçilerinin ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazına katılmak için Ankara’dan hareket edecek.

"HESABINI SORMAK BOYNUMUN BORCU"

Maden faciasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu!"

Acımız tarifsiz... Bartın’da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 15, 2022



