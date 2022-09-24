CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’deki kampın açılışında partililere seslendi: 'Benimle birlikte misiniz?'

24 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de partililere yönelik dikkat çeken mesajlar verdi, Merkez Bankası’nın (MB) eksilen rezervlerini sorup Borsa İstanbul’daki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak da Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) göreve davet etti.

Kılıçdaroğlu dün partisinin Seferihisar’da düzenlediği CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nın açılışında konuştu.

CHP lideri özetle şunları söyledi:

Faiz eleştirisi: Bir garabete imza attılar. Merkez Bankası’nın bankalara verdiği paranın faizini 13’ten 12’ye indirdiler. AKP’ye, MHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Gidin herhangi bir bankaya, ‘Kredi çekmek istiyorum’ deyin. Bakalım size yüzde 12 faizle kredi veriyorlar mı? Bankaların kârı son bir yılda yüzde 500’ün üstünde artış gösterdi. Esnafa, çiftçiye, asgari ücretliye, memura, işçiye, emekliye soruyorum, sizin geliriniz son bir yılda yüzde 500 arttı mı? Bu iktidar kime hizmet ediyor? Bu tabloyu kesinlikle değiştireceğiz. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yoktur. Ülkeye aydınlığı getireceğiz.





Bir garabete imza attılar. Merkez Bankası’nın bankalara verdiği paranın faizini 13’ten 12’ye indirdiler. AKP’ye, MHP’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: Gidin herhangi bir bankaya, ‘Kredi çekmek istiyorum’ deyin. Bakalım size yüzde 12 faizle kredi veriyorlar mı? Bankaların kârı son bir yılda yüzde 500’ün üstünde artış gösterdi. Esnafa, çiftçiye, asgari ücretliye, memura, işçiye, emekliye soruyorum, sizin geliriniz son bir yılda yüzde 500 arttı mı? Bu iktidar kime hizmet ediyor? Bu tabloyu kesinlikle değiştireceğiz. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yoktur. Ülkeye aydınlığı getireceğiz. Sosyal yardımlar: Aile yanında destek verilen çocuk sayısı 2011’de 34 bin 982 iken, 2017’de 104 bin 729’a çıktı. 2022 Temmuz’da 147 bini aştı. AKP’liler halkın arasına giremeyecek noktada. İradelerini Saray’a bağlayan iktidarın geleceği yoktur. Devlet memurlarına, ‘Siz gidin anlatın’ diyorlar. Devlet memurları Saray’ın kölesi değildir.





Aile yanında destek verilen çocuk sayısı 2011’de 34 bin 982 iken, 2017’de 104 bin 729’a çıktı. 2022 Temmuz’da 147 bini aştı. AKP’liler halkın arasına giremeyecek noktada. İradelerini Saray’a bağlayan iktidarın geleceği yoktur. Devlet memurlarına, ‘Siz gidin anlatın’ diyorlar. Devlet memurları Saray’ın kölesi değildir. Ezenlere direnin: Atama bekleyen öğretmenler, sağlıkçılar, kadro bekleyen engelliler, taşeron işçiler, hak kaybına uğrayan veteriner hekimler bizi bekleyin. Sizin hakkınızı biz teslim edeceğiz. Herkesi ezen bu sisteme direnmek zorundayız. Bizden sonra geleceklere güzel bir Türkiye bırakabilelim.





Atama bekleyen öğretmenler, sağlıkçılar, kadro bekleyen engelliler, taşeron işçiler, hak kaybına uğrayan veteriner hekimler bizi bekleyin. Sizin hakkınızı biz teslim edeceğiz. Herkesi ezen bu sisteme direnmek zorundayız. Bizden sonra geleceklere güzel bir Türkiye bırakabilelim. Birlikte yeneceğiz: Saray iktidarı, oligarkları ile beslemeleri ile havuz medyası ile çalışıyor. Biz cesaretle çalışıp yolumuza devam edeceğiz. Ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım. Hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Kurtuluşu beraber getireceğiz. Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarının isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini biliyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimle olduğunuzu artık hissetmek, sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum.

MB’YE YENİ SORU: 203 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Para buharlaştı: 128 milyar dolar buharlaştı. Yılbaşından bu yana 75 milyar dolar daha buharlaştı. Artık sormamız gereken soru şu: 203 milyar dolar nerede? Kimlere arka kapıdan satıldı? İktidar faiz ayaklarına yatıp dini kullanarak bir avuç azınlığa milyarlarca lira aktarıyorlar. 34 yıl sonra bu ülkenin şeker ithal ettiğini hiçbir AKP’li, MHP’li kardeşimin unutmaması lazım.

BORSA İÇİN UYARDI: SPK AKLINI BAŞINA ALSIN

Yatırımcı soyuldu: Türkiye tarihinin en büyük borsa manipülasyonlarına şahit oluyoruz. Küçük yatırımcı soyuldu, soyuluyor. Bir SPK yetkilisi, “Sistematik risk yok” diyor. SPK yalan söyler mi? Küçük yatırımcıyı soyanları isim isim biliyorum. Hepsini bir kez daha uyarıyorum. Bu çaldığınız küçük yatırımcıların paralarıdır. Bu paraları burnunuzdan fitil fitil getireceğim. SPK aklını başına alsın ve görevini yerine getirsin.

ALTAY: ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU’DUR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının hemen ardından “cumhurbaşkanlığı adaylığı” çıkışı yaptı. Altay, şöyle dedi: “Bu, Kemal Bey’in kararlılığını gösteren, olması gereken bir çıkış. 6’lı masanın adayı noktasında ağzımdan laf çıkmaz. Bu ehliyet bende yok. Ama CHP’nin bütün üyelerinin ve bütün seçmenlerinin adayı, Sayın Genel Başkanımızdır. Yakışan da odur.”

