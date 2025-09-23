CHP lideri Özgür Özel, Elazığ'a gidiyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.09.2025 13:50:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, İBB tarafından Elazığ’da yapımı tamamlanan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışını yapmak için Elazığ’a gidecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ankara Ortaokulu, geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve Elazığlı öğrencilerin hizmetine sunulmuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen okulun yapım çalışmaları hızla sürerken, Elazığ’daki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de yapımı tamamlandı.

ÖZGÜR ÖZEL AÇILIŞINI YAPACAK

İBB tarafından yapılan okulun açılışı ise 25 Eylül Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın katılımıyla yapılacak.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un öncülüğünde yapılan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış programına katılacak olan Özgür Özel, aynı zamanda Gürsel Erol ile birlikte Elazığ’da çeşitli ziyaret ve temaslarda da bulunacak.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel