CHP Lüleburgaz İl Başkanı Alaaddin Güncer'den özelleştirme projesine tepki: 'Ranta karşı güç birliği'
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Pancar İşletme Şefliği arazisine “çökme” girişimine yönelik tepkiler sürüyor. Özelleştirme İdaresi’nin, “rantsal alan” ısrarına bir tepki de CHP İl Başkanı Alaaddin Güncer’den geldi. Güncer, “Bu kıymetli arazinin satışına halkın gönlü razı değil. Hiçbir güç halka karşı direnmemelidir” dedi.
Güncer, Şeker Fabrikaları mülkiyetinde bulunan ve kısa süre önce kapatılan Pancar İşletme Şefliği arazisinin, Lüleburgaz Belediyesi’nin imar planında “hizmet alanı” olarak yer almasına karşın 2020’de, Özelleştirme İdaresi tarafından “beş katlı, ayrık konut nizam alanı” olarak değiştirildiğini kaydetti. Güncer, konuyla ilgili Lüleburgaz Belediyesi’nin açtığı davada henüz karar çıkmadığını belirtti.
(Alaaddin Güncer)
Arazi ile ilgili halka sorulmadan ve belediye ile görüşülmeden alınan kararlara tepki gösteren Güncer, “Burada yapılan bu işlem kesinlikle kamusal değildir” dedi.
“CHP olarak, halkın çıkarına olmayan her kararın karşısındayız” diyen Güncer, “Pancar İşletme Şefliği’nin bir anda kapatılması ayrı bir sorun. Kapatılan işletmeye ait olan arazinin imar planının hızlıca değiştirilmesi başka bir sorun, arazinin jet ihaleyle satılması bambaşka bir sorun” ifadelerini kullandı.
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