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CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun görevinden ayrıldı

CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun görevinden ayrıldı

25.08.2026 18:58:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun görevinden ayrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı Engin Uzun görevinden ayrılma kararı aldı. Uzun’un görevinden ayrılma kararının sağlık sorunları nedeniyle olduğu bildirildi.
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Mutlak butlan yönetimindeki CHP'nin Manisa İl Başkanlığı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Manisa İl Başkanı Engin Uzun, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldı.

Konuya ilişkin CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Uzun’un görevinden feragat etme kararını, sağlık sorunları nedeniyle aldığı belirtildi.

"PARTİSİNİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Açıklamada görevden ayrılma kararının siyasi gelişmelerle ilgili olmadığı ifade edildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Sayın Engin Uzun, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yürütmekte olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı görevinden feragat etme kararı almıştır.

Sayın Uzun’un bu kararı tamamen sağlık durumuyla ilgili olup, herhangi bir siyasi kırgınlık, parti içi anlaşmazlık veya farklı bir siyasi gelişmeyle bağlantılı değildir.

Görev süresi boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı sorumluluğunu üstlenen Engin Uzun, bundan sonraki süreçte de partisinin yanında olmaya ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne katkı sunmaya devam edecektir."

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Uzun'un yerine il başkanlığı görevine getirilecek ismin, mutlak butlan yönetimi tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

İlgili Konular: #CHP #Manisa

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