CHP Mut ve Silifke İlçe Başkanlıklarında toplu istifa: YENİ Parti'ye katılma kararı aldılar

Butlan CHP'sindeki istifalar ve YENİ Parti'ye katılımlar sürüyor.

Son olarak CHP'li Mut ve Silifke İlçe Başkanları, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte YENİ Parti'ye katılma kararı alarak CHP'den istifa etti.

"KILIÇDAROĞLU'NU GENEL BAŞKANIMIZ OLARAK TANIMADIĞIMIZI DİLE GETİRMEKTEN HİÇBİR ŞEKİLDE ÇEKİNMEDİK"

CHP Mut İlçe Başkanlığı binası önünde açıklama yapan İlçe Başkanı Günay, mutlak butlan kararını tanımadıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz Mut İlçe Yönetimi olarak butlan kararıyla genel başkan koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanımız olarak tanımadığımızı dile getirmekten hiçbir şekilde çekinmedik. Genel Başkanımız Özgür Özel'in son grup toplantısında herkesi YENİ Parti'ye çağırması üzerine partililerimizle aldığımız karar gereğince, İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, yedek Yönetim Kurulu üyeleri ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda partili ile birlikte tarihin doğru tarafında yer almak üzere, Türkiye'nin umudu haline gelen ve genel başkanlığını Özgür Özel'in yaptığı YENİ Parti'de bir araya gelmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyoruz."

CHP Silifke İlçe Zarif Korkmaz da Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte CHP'den ayrıldıklarını duyurdu.

Siyasal yaşamı boyunca millet iradesinden ve dik duruştan yana olduğunu belirten Korkmaz, "Saray yargısının gölgesinde sürdürülen konforlu ve kontrollü siyaset anlayışını reddediyorum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de söylediği gibi; 'Millet iradesinden yana olmak, milletin sesine kulak vermek bir memleket sorumluluğudur.' Unutmayalım ki doğrunun yanında saf tutanlar için umut asla tükenmez" ifadelerini kullandı.