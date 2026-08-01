CHP MYK’sından parti içinde kalan Özel destekçisi vekillere ‘Truva atı’ benzetmesi… İsimlerin tespiti için Sarıbal’a görev verildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, CHP'den istifa etmeyen ancak YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile hareket ettiği düşünülen isimlerin ihracı da gündeme geldi.

CHP MYK'da bu isimlerin tespit edilmesi ve disipline sevk edilmesi için Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’a görev verildiğini söyleyen kurmaylar, "CHP üyesi olup başka bir partinin propagandasını yapanlar tespit edilecek. Daha sonra bu kişiler hakkında disiplin işlemi başlatılacak. Parti'de Truva atları var, bunların ihraç edilmeleri lazım. Özgür Özel'e ‘genel başkanım’ diyenlerin CHP'de kalmalarının bir mantığı yok" ifadelerini kullandı.

MYK toplantısında bu konuda öne çıkan isimlerin ise butlan kararı öncesi Özgür Özel yönetiminde Genel Sekreterlik görevinde olan Selin Sayek Böke, MYK üyesi Gül Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde görev alan Aylin Nazlı Aka ve yine butlan kararıyla iptal edilen 39’uncu Olağan Kurultay’da Parti Meclisi üyesi seçilen Bahadır Erdem olduğu öğrenildi.