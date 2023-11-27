CHP MYK, Tanju Özcan'ın 'dönüş' talebini kabul etti
CHP MYK'da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'bağışlanma' talebi oy çokluğu ile kabul edildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 11.00'de toplandı.
Toplantıda daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı.
MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bağışlanma" talebini oy çokluğu ile kabul etti.
Son kararı CHP Parti Meclisi verecek.
Özcan'ın partiye dönmesine kesin gözle bakılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- Ünlü şarkıcı, Zafer Partisi'ne katıldı
- İYİ Parti’den ‘Fatih Akşener’ açıklaması!
- İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!