CHP MYK, Tanju Özcan'ın 'dönüş' talebini kabul etti

CHP MYK'da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'bağışlanma' talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 15:00
CHP MYK, Tanju Özcan'ın 'dönüş' talebini kabul etti
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 11.00'de toplandı.

Toplantıda daha önce partiden ilişiği kesilenlerin af talepleri ele alındı.

MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "bağışlanma" talebini oy çokluğu ile kabul etti.

Son kararı CHP Parti Meclisi verecek.

Özcan'ın partiye dönmesine kesin gözle bakılıyor. 


Tanju Özcan CHP CHP Merkez Yönetim Kurulu CHP Parti Meclisi

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