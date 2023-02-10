CHP, MYK toplantısını Hatay'da yapacak
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı 12 Şubat Pazar günü depremin yıkıcı sonuçlarının yaşandığı Hatay'da gerçekleşecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), MYK toplantısını Hatay'da gerçekleştirme kararı aldı. T24'ün haberine göre karar CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla MYK üyelerine duyuruldu.
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