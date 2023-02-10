CHP, MYK toplantısını Hatay'da yapacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı 12 Şubat Pazar günü depremin yıkıcı sonuçlarının yaşandığı Hatay'da gerçekleşecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 19:57
CHP, MYK toplantısını Hatay'da yapacak
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), MYK toplantısını Hatay'da gerçekleştirme kararı aldı. T24'ün haberine göre karar CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla MYK üyelerine duyuruldu.


CHP MYK hatay

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