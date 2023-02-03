CHP MYK üyeleriden Kılıçdaroğlu’na 'süreç uzadı' uyarısı: Toplumda tepki var

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 06:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin MYK toplantısında üyelerin Kılıçdaroğlu’na 13 Şubat’ta toplanacak 6’lı masaya ilişkin “Toplumda artık sürecin çok uzadığına dair bir tepki var. Gittiğimiz her yerde hepimize adayın kim olduğunu soruyorlar. 13 Şubat’ta adayın belirlenmesi bekleniyor” yorumunu yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ise bu eleştirilere karşı bir değerlendirme yapmadığı aktarıldı.

Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6’lı masanın Ortak Hükümet Programı’yla ilgili yaptığı “Vaadettiklerinin fazlasını yaptık” yorumuna ilişkin “Demek ki Erdoğan da eleştirecek bir şey bulamamış” dediği de kaydedildi.

DOKUNULMAZLIK VURGUSU

Toplantıda ayrıca TBMM Hazırlık Komisyonu’nun CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmaması için en etkin şekilde mücadele edeceği vurgulandı.

ERDOĞDU GERİ DÖNDÜ

Öte yandan toplantıda İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu’nun partiye dönmek için yaptığı başvurunun kabul edildiği öğrenildi.