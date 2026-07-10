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CHP'nin 'butlan' MYK'si Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

CHP'nin 'butlan' MYK'si Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

10.07.2026 15:27:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP'nin 'butlan' MYK'si Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

Mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına "atanan" yönetimin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının görevden alınması ve görevden alınan il başkanları yerine atamalar yapılması bekleniyor.
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"Mutlak butlan" kararıyla CHP'nin başına atanan yönetimin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez’de toplandı.

Kılıçdaroğlu’nun sunuş konuşmasıyla başlayacak toplantıda, NATO Zirvesi, ekonomik ve siyasal gelişmeler, eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimine ilişkin çalışmalar ile parti örgütlerine ilişkin revizyon ele alınacak.

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Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi ya da görevden alınmasına yönelik kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapılması bekleniyor.

Butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nin gündemine ilişkin olarak saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

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