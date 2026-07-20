CHP'nin seçilmiş kadrolarından yeni parti hazırlığı: Çarşambayı bekleyin...

CHP’nin seçilmiş yönetiminde Parti Meclisi Üyesi olarak görev yapmış olan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Barış Övgün, mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay incelemesinin Eylül ayına kalmasıyla yeni parti hazırlıklarının hızlanacağını söyledi.

Cumhuriyet TV’ye önemli açıklamalarda bulunan Övgün, sıfırdan kurulacak partinin isim, logo ve kurucu kadrosunun kısa süre içerisinde açıklanacağını belirtirken, olası bir erken seçime karşı seçime girme yeterliliğine sahip başka bir partinin de hazır tutulacağını ifade etti.

YENİ PARTİ

Yeni partinin adı ne olacak tartışmaları sürerken, Prof. Dr. Övgün, kamuoyunda gündeme getirilen birçok ismin kullanılmayacağını söyledi. Parti ismi, logosu ve kurucu kadrosuna ilişkin hazırlıkların son aşamaya geldiğini söyleyen Övgün, açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağını ifade etti.

Yeni oluşumun mevcut bir partinin dönüştürülmesiyle değil, sıfırdan kurulacağını belirten Övgün, partinin siyasi çizgisinin ise CHP’nin seçilmiş yönetiminin mevcut politikalarından farklı olmayacağını söyledi. Övgün, yeni partinin temel değerlerini “Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk” olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nde seçilmişler olarak neysek, yeni partide de aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hayata nasıl bakıyorsak, ekonomik ve toplumsal sorunlara yönelik nasıl çözüm önerilerimiz varsa yeni parti de aynı şekilde olacak. Cumhuriyetten hiçbir şekilde taviz vermeyen, Cumhuriyeti sonuna kadar savunan bir parti olacak.”

BUTLAN İNCELEMESİ EYLÜL'E KALDI

Diğer yandan gözler Yargıtay'ın incelemesi beklenen "Mutlak Butlan' dosyasındaydı. Adli tatilin başlamasıyla, inceleme Eylül ayına kaldı. Mutlak butlan dosyasının yaklaşık 14 aydır CHP üzerinde bir baskı aracı olarak kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Barış Övgün, Yargıtay incelemesinin eylül ayına kalmasını sürpriz olarak değerlendirmediğini belirtti. Övgün, “Ben süreci ne kadar uzatırsam, seçilmiş yönetimi de o kadar baskı altında tutarım anlayışı var. Temel amaç, CHP’nin seçilmiş yönetimini sürekli bu gündeme hapsetmek” dedi.

YENİ PARTİ TOPLUMSAL DESTEK ALIRSA MUTLAK BUTLAN BOZULACAK MI?

Yeni partinin yüksek bir toplumsal destek elde etmesi halinde mutlak butlan kararının bozulabileceğini savunan Övgün, “Yeni parti kurulur, kamuoyu tarafından benimsenir ve güçlü bir oy oranına ulaşırsa Yargıtay’dan mutlak butlan kararını bozan bir karar çıkmasına da şaşırmamak gerekir” ifadelerini kullandı. Yeni partiye geçecek isimlerin, mutlak butlan kararının bozulması halinde eski görevlerine otomatik olarak dönemeyeceklerini belirten Övgün, siyasi parti üyeliğinin sona ermesi nedeniyle hukuki bir engel ortaya çıkacağını söyledi.

Bu nedenle seçilmiş yönetime yakın bazı isimlerin CHP üyeliğini koruyacağını ifade eden Övgün, olası bir bozma kararının ardından geçici bir kurul oluşturularak partinin kurultaya götürülebileceğini dile getirdi.